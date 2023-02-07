الثلاثاء 07 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إدراج «وجدي غنيم» و 4 آخرين على قوائم الكيانات الإرهابية

وجدي غنيم
وجدي غنيم

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بإدراج 5 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على قوائم الكيانات الإرهابية .

تفاصيل قرار الإدراج

وجاء القرار بناء على الطلب رقم 1 لسنة 2023 قرارات إدراج إرهابيين في شان القضية رقم 10790 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة، والمقيدة برقم 936 لسنه 2013 كلى شرق القاهرة بشأن إدراج 5 متهمين.

والمتهمون هم: رضد محمد الصاوى وأحمد مصطفى المغير ووجدى عبدالحميد محمد غنيم وهانى سيد وعبدالرحمن عز إمام على القائمة الرسمية للإرهابيين وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنه 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين والمعدل بالقانونين رقمى 11 لسنه 2017 و14 لسنه 2020.

جنايات القاهرة وجدي غنيم أحمد المغير الكيانات الإرهابية إدراج إرهابيين القائمة الرسمية للإرهابيين

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