تشكيل من 5 أشخاص.. تفاصيل سقوط «قوة مزيفة» استوقفت سيارة بمدينة نصر

أدلي متهم بالتخطيط لسرقة سيارة سجائر بإعترفات تفصيلية حول واقعة سرقة سيارة نقل تابعة لإحدى شركات تجارة الأدخنة والخاصة بتوزيع السجائر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

تفاصيل سرقة سيارة سجائر

وقال المتهم خلال التحقيقات، أنه نظراً لطبيعة عمله فى مجال بيع السجائر بالكشك وتردد السيارة التابعة للشركة على الكشك واحتفاظ قائدها والمندوب المرافق له بمبالغ مالية كبيرة، اختمر فى ذهنه فكرة سرقة ما بحوزتهم من بضائع ومبالغ مالية، وفى سبيل ذلك اتفق مع باقى المتهمين على سرقة المجنى عليهما على النحو المشار إليه، وقاموا بالتخلى عن السيارة المستولى عليها بأحد المناطق الجبلية، واستولوا على ما بداخلها من بضائع ومبالغ مالية.

وبإرشادهم ضبط سيارة ملك أحدهم والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة - السيارة المستولى عليها بمكان التخلى عنها - مبلغ مالى "من متحصلات السرقة" – عدد من عبوات السجائر مختلفة الأنواع بمسكن أحدهم وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين وإتهموهم بسرقتهم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية".

وكشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (سائق والمندوب المرافق له) بأنه حال استقلالهما سيارة نقل تابعة لإحدى شركات تجارة الأدخنة والخاصة بتوزيع السجائر بدائرة القسم ، فوجئا بسيارة يستقلها 5 أشخاص تقوم باعتراضهم (منتحلين صفة رجال شرطة) وإنزالهم من السيارة والإستيلاء عليها بحمولتها (سجائر) وكذا مبلغ مالى من متحصلات البيع ولاذوا بالفرار.