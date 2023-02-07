محافظ بورسعيد يبحث مستجدات التعاون مع ممثل الهيئة الاقتصادية لقناة السويس

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اللواء إيهاب صالح ممثل الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لمتابعة مستجدات العمل في مشروعات التعاون بين المحافظة وهيئة قناة السويس، وعلى رأسها مشروع تطوير المرحلة الأولى من الممشى السياحي ومشروع تطوير ميناء غرب بورسعيد ، في إطار التعاون الدائم والمثمر بين الجانبين.

في بداية اللقاء، رحب محافظ بورسعيد باللواء إيهاب صالح، مثنيا على جهوده الكبيرة في دعم العديد من الملفات المتعلقة بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس، واستعرض سير أعمال تطوير المرحلة الأولى من الممشى السياحي بمدينة بورسعيد، والتي تأتي بطول 175 م.

- إعادة الوجه التاريخي لمحافظة بورسعيد بشكل حضاري مميز

وأكد محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير تستهدف إعادة الوجه التاريخي لمحافظة بورسعيد بشكل حضاري مميز، يتناسب مع الموقع الجغرافي ويعمل على تسويق المنطقة سياحيا، والتطوير يقوم على الطابع الجمالي والطابع التاريخي الذي تتميز به محافظة بورسعيد، لافتا إلى أن المنطقة سيتم تطويرها سياحيا على أعلى مستوى يحقق الاستمتاع بمقومات المنطقة، وتمثل تحفة حضارية تجمع المعالم الفنية والتراثية والترفيهية والسياحية.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الجوانب المتعلقة بأعمال التطوير التي يشهدها ميناء غرب بورسعيد ، والتي تأتي ضمن الخطة الموسعة لتطوير موانىء بورسعيد لاستيعاب المشروعات التنموية والصناعية الجديدة، وأكد محافظ بورسعيد على تقديم كامل الدعم للتعاون مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لتحقيق التطوير المنشود بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة على أرض بورسعيد في العديد من المشروعات.

و من جانبه، وجه اللواء ايهاب صالح الشكر لمحافظ بورسعيد على التعاون المثمر مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس في العديد من القطاعات، مشيدا بالطفرة الغير مسبوقة على أرض بورسعيد والتي جعلتها واحدة من المدن النموذجية الواعدة.

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