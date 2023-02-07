إخماد حريق شب بمصنع قطن في الخانكة

أمرت النيابة العامة بالخانكة، اليوم الثلاثاء، بندب المعمل الجنائي؛ لمعاينة آثار حريق مصنع قطن، وفحص أسباب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات.

كانت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من السيطرة على حريق شب فى مصنع قطن بمنطقة العكرشة أبوزعبل بمدينة الخانكة، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حريق داخل مصنع قطن بمنطقة العكرشة أبوزعبل بمدينة الخانكة، دون وقوع أى خسائر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية، بإشراف العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية، على الفور، وجرى الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة، حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.