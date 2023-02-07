الثلاثاء 07 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ينطلق اليوم.. باليه أوبرا القاهرة تقدم عروض «كليوباترا» لمدة 4 أيام

عرض باليه كليوباترا
عرض باليه كليوباترا

تبدأ فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني أرمينيا كامل عرضها الجديد "كليوباترا" وذلك بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساء.

ومن المقرر أن تستمر العروض حتى يوم 10 فبراير الجاري، وتقدم العروض  بقيادة مؤلف موسيقاه المايسترو محمد سعد باشا، وتصميم الرقصات لخوزيه بيريز ومساعده رينيه دى كارديناس وتصميم المناظر والملابس مانويلا سيرى.

ويدور عرض “باليه كليوباترا” حول القصة التاريخية لملكة مصر وزواجها بمارك أنطونيو الذي اقتسم حكم الإمبراطورية الرومانية مع أوكتافيوس بعد قتل يوليوس قيصر، ثم إعلان أوكتافيوس الحرب ضد كليوبترا ومارك أنطونيو وهزيمتهما في معركة أكتيوم البحرية ونهايتهما المأسوية بعد انتصار خصمهما.

 

- شروط حضور عروض  فرقة باليه أوبرا القاهرة 

ووضعت دار الأوبرا المصرية عدد من الشروط والتعليمات للجمهور لحضور فعاليات عرض “كليوباترا” لفرقة باليه أوبرا القاهرة وجاءت كالتالي:

  • دار الأوبرا المصرية غير مسؤولة عن التذاكر التي يتم شراؤها عن طريق اي مصادر اخرى غير ذلك.
  • تفتح الأبواب لدخول الجمهور في تمام الساعة السابعة مساء وينطلق العرض في تمام الساعة الثامنة مساء.
  • عند دخول المسرح الكبير برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الاوبرا المصرية ويلزم ارتداء “البدلة كامله جاكيت و كرافتة”.
  • غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات.
  • الالتزام بالدخول من البوابة المخصصة للتعقيم .
  • الإلتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.
  • ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنه بين الجمهور.
  • غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.
  • ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.
  • ممنوع التصوير أثناء العروض.

يذكر أن فرقة بالية أوبرا القاهرة تأسست عام 1966 وكانت تابعة للمعهد العالي للباليه وقدمت أولى عروضها فى نفس العام، وانطلقت خارج مصر منذ عام 1972 حيث طافت العديد من دول العالم منها روسيا ، بلغاريا ، يوغوسلافيا ، ألمانيا ، فرنسا وتونس ، اصبحت احد الفرق التابعة لدار الاوبرا عام 1991.

 ويضم ريبورتوارها مجموعة من اشهر العروض الكلاسيكية العالمية منها روميو وجولييت ، بحيرة البجع ، كسارة البندق ، جيزيل ، دون كيشوت ، طقوس الربيع ، هاملت ، لوركيانا ، كارمينا بورانا ، بوليرو ، سندريلا ، رقصات نلتقى بها ، وبالرغم من كل شئ وقدمت باليه كليوباترا لأول مرة عام 2019 .

عروض فرقة باليه أوبرا فرقة باليه أوبرا أوركسترا أوبرا القاهرة دار الاوبرا كليوباترا

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