«حاوط جسمى وضمنى إليه».. ماذا قالت ضحية هتك العرض بالقاهرة؟

أحالت النيابة العامة بالقاهرة، الثلاثاء، عاطلا متورطا في هتك عرض فتاة في مدخل عقار إلى محكمة الجنايات؛ لنظر محاكمته.

واستمعت النيابة إلى أقوال الضحية والتي أكدت أنها في أثناء خروجها من المنزل والتوجه لعملها اليومي، وبمجرد وصولها وانتظار المصعد الكهربائي في مدخل العقار، تواجد المتهم وكان في وضع يربط حذاءه بالأرض وأثناء مرورها بجانبه فوجئت به يحاوط جسدها ويضع قماشة على فمها ويضمها لجسده، ولكنها حاولت مقاومته حتى تركها وفر هاربًا.

وتابعت أنها عقب ذلك استغاثت بالشهود، وتم تفريغ كاميرات المراقبة لتحديد هويته وتحرير محضر بالواقعة، وتم ضبطه واتخاذ اللازم ضده.