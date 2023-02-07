إحالة لص هواتف محمولة بالساحل للمحاكمة

أمرت نيابة الساحل الجزئية، اليوم الثلاثاء، إحالة عاطل تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من داخل المساكن بأسلوب التسلق لمحكمة الجنح.

وكانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الساحل أكدت قيام عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بعرض هواتف محمولة للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته 5 هواتف محمولة مجهولين المصدر وبمناقشته عن مصدر تلك المضبوطات واعترف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق".

وأقر بارتكابه وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.