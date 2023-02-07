علاقة تاريخية.. «إعلام النواب»: مصر والسعودية مصير وهدف واحد

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن مصر والسعودية تاريخ ممتد من العلاقات ولن تنجح أى محاولة من محاولات البعض النيل منها أيا كانت هذه المحاولات خاصة وأن البلدين يمثلان صمام الأمان فى المنطقة العربية بالكامل.

وأضافت رشاد، في بيان لها اليوم: "حجم التبادل بين البلدين فى تزايد وهذا الأمر يقلق البعض ومن ثم نجد الشائعات ومحاولات إثارة البلبلة، فعلى سبيل المثال السعودية تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول المستثمرة في السوق المصري باستثمارات تبلغ 6.1 مليار دولار، وهذا يؤكد ويعكس مدة العلاقة التاريخية بين البلدين".

وأشارت إلى أن الأمر ليس قاصرا على التبادل التجارى فحسب، ولكن التاريخ خير شاهد على هذه العلاقات، فقد وقفت المملكة العربية السعودية إلى جانب مصر في الجامعة العربية والأمم المتحدة وجميع المحافل الدولية، فالعلاقات ممتدة على الأصعدة السياسية والاقتصادية، وشارك الجيش السعودي في جميع الحروب التي خاضتها مصر ابتداءً من حرب 1948، وبعد العدوان الثلاثي قدمت الرياض للقاهرة نحو 100 مليون دولار بعد سحب العرض الأمريكي لبناء السد العالي.

وأكدت رشاد أن المصير واحد والهدف واحد، وأى محاولة لن تنجح فى النيل من العلاقات التاريخية، خاصة في ظل وجود رسوخ ومتانة وثقة متبادلة ليس علي المستوى الشعبي فقط لكن على مستوى القادة والزعماء في البلدين، مشيدة بالهاشتاج الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي الذى يؤكد حجم الترابط بين البلدين.