أخبار الظهيرة|تفاصيل حركة السفر فى الشرق الأوسط.. والذهب يصعد مع هبوط الدولار

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، ويرصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «أخبار الظهيرة».

تقرير دولي يكشف تفاصيل حركة السفر في الشرق الأوسط

وكشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا"، أن شركات الطيران في الشرق الأوسط شهدت زيادة في حركة السفر بنسبة 157.4٪ في عام 2022 مقارنة بعام 2021، وزادت السعة بنسبة 73.8٪، وارتفع عامل الحمولة بمقدار 24.6 نقطة مئوية إلى 75.8٪، وارتفع الطلب في ديسمبر بنسبة 69.8٪ مقارنة بنفس الشهر من عام 2021.

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كولر يدرس طريقة تغيير خطة مواجهة ريال مدريد بعد مراقبة مباراة مايوركا

بدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، يدرس تغيير طريقة اللعب أمام ريال مدريد من خلال الاعتماد على حمدي فتحي بشكل كبير في مركز صانع الألعاب والزيادة الهجومية.

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الذهب يصعد مع هبوط الدولار وترقب خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار، إذ يترقب المتعاملون خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، المقرر في وقت لاحق اليوم للحصول على تلميحات بشأن رفع أسعار الفائدة.

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مسلسلات رمضان 2023.. دنيا سمير غانم تبدأ تصوير أول مشاهد «صراع الفصول»

بدأت النجمة دنيا سمير غانم تصوير أول مشاهد مسلسلها الدرامي الجديد "صراع الفصول"، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023.

وجمعت المشاهد الأولى بين دنيا ومحمد سلام في "للوكيشن" الرئيسي للعمل، والذي تم بناؤه خصيصًا لتصوير أحداث المسلسل.

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زلزال تركيا المدمر.. هل ينهي الخلافات بين أنقرة وأثينا؟

تسبب الزلزال المدمر في تركيا في فتح الباب الدبلوماسي بين اليونان وتركيا من جديد عقب أشهر من الانقطاعات بين البلدين، ليقوم رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، بأول اتصال للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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