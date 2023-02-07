نشرة توصيات فنية لمزارعي بنجر السكر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول بنجر السكر مراعاتها، خلال شهر فبراير:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

• في الأراضي القديمة

العروة المبكرة (زراعات أغسطس):

استمرار فطام المساحات المقرر حصادها في هذا الشهر لمده 20-25 يوم حسب نوع التربة.

عند الحصاد يتم التقليع اليدوي أو بالجرار وتنظيف الجذور من الطين العالق والعرش والأجزاء الخضراء – ثم تكوم ليتم شحنها للشركة وإذا تأخر التوريد تغطى بالعرش لحين توريدها.

ضرورة التخلص من الأوراق المصابة بالسركسبورا بالحرق خارج الحقل أو تغذيه المواشي عليها أو عمل سيلاج اخضر منها وعدم حرثها أو تركها بالأرض حتى لا تكون مصدر مستمر للعدوى بالمرض.

العروة المتوسطة (زراعات سبتمبر):

مداومة الانتظام في الري على الحامي والصرف السريع حتى لاتحدت أعفان بالجذور.

التخلص من الاوراق المصابة بالسركسبورا وذبابة البنجر وحرقها خارج الحقل.

متابعه الإصابات الحشرية والمرضية.

العروة المتأخرة (زراعات أكتوبر ونوفمبر):

الانتظام في عمليه الري وان يكون على الحامي مع صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات حتى لا تصاب الجذور بالعفن.

يمكن الرش ببعض العناصر خاصة البورون الذي يسهل انتقال السكر بالنبات فترش النباتات بالبوراكس بمعدل 0.5-1 كيلو جرام للفدان وخاصتا إذا ظهرت اعراض نقص البورون على النبات مثل تشقق أعناق الاوراق وظهور القلب الاسود الاجوف وموت القمة النامية.

متابعه الإصابات الحشرية والمرضية.

التخلص من الاوراق المصابة بالسركسبورا وذبابة البنجر وحرقها خارج الحقل.

وكانت قد أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول قصب السكر مراعاتها، خلال شهر فبراير:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

إعداد الأرض للزراعة الربيعي ويتطلب ذلك الآتي:

• حرق السفير بعد عملية الكسر مباشرة في الحقول التي سيتم إعادة زراعتها وترك الأرض للتهوية والتشميس حتى تجف تماما.