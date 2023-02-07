الثلاثاء 07 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نشرة توصيات فنية لمزارعي بنجر السكر

محصول البنجر
محصول البنجر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول بنجر السكر مراعاتها، خلال شهر فبراير:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

• في الأراضي القديمة 
العروة المبكرة (زراعات أغسطس):
استمرار فطام المساحات المقرر حصادها في هذا الشهر لمده 20-25 يوم حسب نوع التربة.
عند الحصاد يتم التقليع اليدوي أو بالجرار وتنظيف الجذور من الطين العالق والعرش والأجزاء الخضراء – ثم تكوم ليتم شحنها للشركة وإذا تأخر التوريد تغطى بالعرش لحين توريدها.
ضرورة التخلص من الأوراق المصابة بالسركسبورا بالحرق خارج الحقل أو تغذيه المواشي عليها أو عمل سيلاج اخضر منها وعدم حرثها أو تركها بالأرض حتى لا تكون مصدر مستمر للعدوى بالمرض.
العروة المتوسطة (زراعات سبتمبر):
مداومة الانتظام في الري على الحامي والصرف السريع حتى لاتحدت أعفان بالجذور.
التخلص من الاوراق المصابة بالسركسبورا وذبابة البنجر وحرقها خارج الحقل.
متابعه الإصابات الحشرية والمرضية.
العروة المتأخرة (زراعات أكتوبر ونوفمبر):
الانتظام في عمليه الري وان يكون على الحامي مع صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات حتى لا تصاب الجذور بالعفن.
يمكن الرش ببعض العناصر خاصة البورون الذي يسهل انتقال السكر بالنبات فترش النباتات بالبوراكس بمعدل 0.5-1 كيلو جرام للفدان وخاصتا إذا ظهرت اعراض نقص البورون على النبات مثل تشقق أعناق الاوراق وظهور القلب الاسود الاجوف وموت القمة النامية.
متابعه الإصابات الحشرية والمرضية.
التخلص من الاوراق المصابة بالسركسبورا وذبابة البنجر وحرقها خارج الحقل.

وكانت قد أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول قصب السكر مراعاتها، خلال شهر فبراير:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
إعداد الأرض للزراعة الربيعي ويتطلب ذلك الآتي:
• حرق السفير بعد عملية الكسر مباشرة في الحقول التي سيتم إعادة زراعتها وترك الأرض للتهوية والتشميس حتى تجف تماما.

الزراع تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول بنجر

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى الشباب.. العمل لمواجهة الأزمة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالاسم جميع المحافظات

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

ظهرت.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالاسم فقط جميع محافظات مصر

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2023

ظهرت.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2023 برقم الجلوس

الشهادة الاعدادية .. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للأخوة الإنسانية

جمال رشدي

السياحة الدينية وكنيسة شهداء الوطن والأيمان بالعور ‏

منى رجب

عيد الحب فى وجود المنصات ومواقع التواصل الاجتماعى

ماجد حبته

رسائل الرئيس للصحفيين العرب

عبدالوهاب داود

سيرة المحبة.. فوزى وأشرف و34 جميلًا                                                                  

الحسين عبدالرازق

لوجه الله والوطن!

ماجد حبته

زيارة رئيس وزراء رومانيا

محمود خليل

«الحلم الغامض».. و«رجل الأقدار»

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات الاحتلال لن تثنى الشعب عن المطالبة بحقوقه

خبرة الكوارث.. كيف يمكن لإسرائيل مساعدة تركيا بعد الزلزال؟

بناء على طلب أنقرة.. إسرائيل ترسل وفدًا إغاثيًا إلى تركيا لمواجهة تداعيات الزلزال