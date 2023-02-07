الثلاثاء 07 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فجوة مالية تصل إلى 97 مليار جنيه إسترليني.. المناخ يضع بريطانيا في مأزق

بريطانيا
بريطانيا

قال موقع "ديدلاين نيوز" البريطاني، إن اقتصاد المملكة المتحدة يواجه فجوة مالية تصل إلى 97 مليار جنيه إسترليني، لتلبية أهداف المملكة المتحدة المتعلقة بالمناخ بحلول عام 2032.

وتكشف تقديرات معهد التمويل الأخضر البريطاني  أنه بدون الاستثمار في التخفيف من حدة المناخ واستعادة التنوع البيولوجي والوقاية من الفيضانات والنتائج الأخرى ذات الصلة بالطبيعة على النحو المبين في السياسة العامة مثل خطة البيئة 25 عامًا، فإن بيئتنا الطبيعية واقتصادنا معرضان لخطر الانهيار.

ولتسليط الضوء على الحاجة الملحة للاستثمار في الطبيعة، في الأسبوع الذي أفادت فيه مجموعة العمل المناخي  أن منازل بقيمة 600 مليون جنيه إسترليني معرضة لخطر السقوط في البحر.

ودعا جيريمي ليجيت، كبير المستشارين العلميين لمنظمة غرينبيس ومؤسس شركة الطاقة سولار سينتوري، الذي دعم تكنولوجيا الطاقة الشمسية قبل فترة طويلة من الحكومة والمؤسسات المالية، القطاع المالي في المملكة المتحدة إلى "التعجيل أو الانغماس بعيد".

واضاف:"بعد عقود وبعد أن أثبت وجهة نظره في أن الطاقة الشمسية توفر أرخص طاقة متاحة ، فهو الآن يحث القطاع المالي على الاستيقاظ على الحقائق والاستثمار في حماية الطبيعة".

قال جيريمي ليجيت: “من خلال الاستمرار في الاستثمار في الوقود الأحفوري والصناعات ذات الصلة التي تدمر الطبيعة ، فإن المستثمرين المؤسسيين والعديد من الصناديق الكبيرة يمولون زوالهم، لن يكون هناك عمل في عالم محطم. إذا لم تستثمر الشركات الكبيرة في التنوع البيولوجي ورأس المال الطبيعي الآن ، فلن يكون هناك عمل تجاري.

وعلقت السيدة جلينيس ستايسي ، رئيسة مكتب حماية البيئة التابع للحكومة ، على أن الحياة البرية على وجه الخصوص كانت تعاني من تدهور شديد، وقالت: "تراجعت الأنواع تبرز - معدل التراجع لا يرحم، هذا يحتاج إلى الكثير من التدخل ، وهذا مطلوب تمامًا."

مع تمدد الخزانة بالفعل إلى أقصى حدودها وزيادة الزيادات الضريبية غير المتوافقة مع أزمة تكلفة المعيشة ، يبدو من الصعب تخيل أن الحكومة ستكون قادرة على معالجة فجوة التمويل العاجلة بالسرعة المطلوبة أو النطاق المطلوب لإيقافها وعكس اتجاهها، وانخفاض الأنواع، وبالتالي فإن الأمل الوحيد هو تمويل القطاع الخاص ورأس المال التجاري.

استرليني الاقتصاد البريطاني التنوع البيولوجي التمويل الأخضر السياسة العامة الطاقة الشمسية العمل المناخى

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