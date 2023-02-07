الثلاثاء 07 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

سحر رامى: لا أتذكر سوى الذكريات الجميلة التى جمعتنى بحسين إمام

سحر رامى
سحر رامى

قالت الفنانة سحر رامي، زوجة الراحل الفنان حسين إمام، إن نجلها من الفنان الراحل حسين إمام يمتلك من العمر الآن 30 عاما، مشيرة إلى أنها لا تتذكر على الإطلاق سوى الذكريات الجميلة التي جمعته بزوجها.

حسين إمام 

وأكدت الفنانة سحر رامي، خلال لقائها ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الجمهور يرتبط بأي فنان لديه قصة طيبة وعلاقة موده مع زوجته، لذا علاقتها بزوجها الراحل حسين إمام كانت محط أنظار الجمهور المصري الذي أبدى إبداعه الكثير بتلك العلاقة.

قصص الرعب 

وأضافت في حديثها، أن القصة التي روتها في برنامج "عفاريت إمام" مع زوجها الراحل حسين إمام كان نصفها حقيقي، معبرة:" الناس كانت بتقول بنحبك ياحسين لكن بلاش قصص رعب".

سحر رامي عفاريت إمام مساء دى ام سى دي ام سي حسين إمام

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