آخرها زلزال سوريا.. أبرز الزلازل التى ضربت المنطقة العربية

شهدت تركيا وسوريا صباح اليوم زلزالاً مدمرًا، أدى إلى مقتل آلاف القتلى والجرحي وهدم المزيد من المنازل، ويعتبر الزلزال الأكبر في تاريخ المنطقة منذ عقود، ولم يقترب منه سوى زلزال 1939 شمال شرق تركيا، والذي تسبب في أضرار كبيرة.

وتقع تركيا في محل تقاطع لعدد من خطوط الصدوع الجيولوجية الرئيسية، وهو يؤدي إلى وقوع زلازل صغيرة بشكل مستمر ومتقارب، فضلا عن الزلازل الكبيرة التي يسقط جراءها قتلى وجرحى.

زلزال تركيا عام 1999

شهدت تركيا زلزالا في 1999 أدى إلى مقتل 17 ألف شخص، وفي 23 أكتوبر 2011 سقط أكثر من 600 قتيل و4150 جريحًا في زلزال بقوة 7.2 درجة ضرب مقاطعة وان شرقي تركيا.

حلب سوريا عام 1138

ويعد الزلزال الذي ضرب مدينة حلب في سوريا عام 1138 رابع أخطر زلزال ضرب الكرة الأرضية على مر التاريخ، وقدرت الدراسات الحديثة شدته بـ8.5 درجة ريختر وقد أسفر هذا الزلزال المدمر عن سقوط أكثر من 230 ألف شخص.

زلزال إيران عام 856

منطقة داغمان شمالي إيران عام 856 الميلادي شهدت أحد أبرز الزلازل في التاريخ، والذي أسفر عن مقتل 200 ألف شخص، وبلغت قوته 7.9 درجة حسب التوقعات.

لبنان عام 551

وشهدت لبنان عام 551، قرب مدينة بيروت زلزالاً قدرت بـ7.5 درجة على مقياس ريختر، وأسفر عن مقتل أكثر من 30.000 شخص في بيروت لوحدها، وامتدت الأضرار من طرابلس شمال لبنان وحتى وادي الأردن والبتراء جنوب الأردن.

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي تسجيل ما لا يقل عن 18 هزة ارتدادية بلغت قوتها أكثر من 4 درجات على مقياس ريختر بعد الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا، وفق سي إن إن الأمريكية.

وأوضحت الهيئة، حسبما ذكرت شبكة CNN الأمريكية أن أقوى هزة ارتدادية تم تسجيلها، حتى الآن، ضربت بعد 11 دقيقة فقط من الزلزال العنيف، وبلغت قوتها 6.7 درجة على مقياس ريختر.