رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى لشركة بتروتريد 2023

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023.. يتساءل عدد كبير من المواطنين وعملاء شركات الغاز الطبيعي خلال الساعات الماضية عن رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد لعام 2023.

كما تشهد محركات البحث خلال الساعات الماضية عمليات بحث كبيرة على رابط تسجيل قراءة عداد الغاز لشركة بتروتريد لعام 2023، وفي هذا التقرير يكشف لكم الدستور رابط تسجيل قراءة عداد الغاز لشركة بتروتريد لعام 2023.

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023

ويجب علي العميل والمواطن تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023، لعدم تعرضهم غرامات نتيجة التأخر في تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023.

يستعرض الدستور للمواطنين والعملاء، رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023، للتسهيل على المواطنين، والتعريف بكيفية الاستعلام عن فواتير الغاز الطبيعي ومواعيد السداد التي حددتها شركة بتروتريد وكيفية السداد.

في البداية يجب على العملاء والمواطنين، التابع لشركة الخدمات البترولية بتروتريد للغاز الطبيعي، إحدى شركات قطاع البترول، الدخول على الرابط

https://www.petrotrade.com.eg/billing/billq.aspx

ثم تابع الخطوات الآتية: اختار تسجيل قراءة العداد، ثم كتابة بيانات صاحب العداد المتعاقد مع الشركة بالتفصيل، وعقب ذلك تحديد مكان تركيب العداد بالتفصيل الشقة، الدور، العقار، الشارع، المنطقة، الحي، وإدخال قراءة العداد في المكون من 10 أرقام في الخانات المخصصة لها، ثم الضغط على زر الاستعلام، ومع ظهور إجمالي المبلغ المطلوب سداده قيمة الاستهلاك الشهري للغاز.

تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023

يذكر أن شركة الخدمات البترولية بتروتريد، أعلنت عن تلقي قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023 من يوم 1 - 20 من كل شهر، وللاستعلام عن الفاتورة وإدخال قراءة العداد فيما حددت الفترة من يوم 6 – 30 من كل شهر لسداد الفواتير الشهرية عبر الوسائل التي تم اعتمادها لتسهيل دفع العملاء للفواتير الشهرية.

بتروتريد تتيح الدفع الإلكتروني عن طريق خدمة IVR

وأتاحت الشركة إمكانية الدفع الإلكتروني عن طريق خدمة الرد الصوتي التفاعلي IVR “Interactive Voice Response وهو نظام يسمح للمتصلين بالتفاعل عن طريق الهاتف، حيث يتم استخدام الرد الآلي المسجل ويقوم بتمكين العميل من الحصول على بعض البيانات أو إضافتها.