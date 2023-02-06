الإثنين 06 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

عمرو القاضي: المقصد السياحي المصري جاهز لاستقبال السائحين

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

شارك عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في الاحتفال الذي أقامته سفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة بمناسبة السنة الصينية الجديدة، بحضور السفير لياو ليتشانج سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة.

وخلال الاحتفال ألقى الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي كلمة أعرب خلالها عن تمنياته لجمهورية الصين الشعبية بعام سعيد وعن سعادته باستئناف الحركة السياحة الوافدة منها إلى مصر حيث استقبل مطار القاهرة الدولي أول فوج سياحي صيني في يناير الماضي منذ بداية جائحة فيروس كورونا، مؤكداً جاهزية المقصد السياحي المصري لاستقبال كافة السائحين من مختلف دول العالم ومن بينهم السائحين الصينيين للاستمتاع بالمنتجات والأنماط والمقومات السياحية والأثرية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري من شمس مشرقة وشواطئ مشمسة وطبيعة خلابة بالإضافة إلى زيارة المتاحف والمواقع الأثرية للتعرف على الحضارة المصرية العريقة.

كما أشار إلى العلاقات الوثيقة التى تربط بين البلدين على كافة المستويات قيادة وشعباً وحكومة والتعاون المشترك في مختلف المجالات والتي من بينها السياحة والآثار، لافتا إلى أن البلدين تمتلكان حضارات قديمة وعريقة، مؤكدا على أهمية السوق الصيني بالنسبة للسياحة المصرية.

وتحدث خلال كلمته أيضاً عن خطة الهيئة للترويج للمقصد السياحي المصري لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إليه في إطار الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر والتي تهدف إلى إبراز المقصد السياحي المصري كوجهة سياحية نابضة بالحياة.

وقد تضمن الاحتفال العديد من الفقرات الفنية التي قدمها عدد من الطلاب الصينيين بعضها أغاني باللغة العربية كما قدم بعض الطلاب المصريين عروضاً فنية باللغة الصينية.

عمرو القاضي المقصد السياحي المصري السائحين سفارة جمهورية الصين الشعبية سفارة جمهورية الصين سفير جمهورية الصين

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