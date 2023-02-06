الإثنين 06 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«اتكتبلى عمر جديد».. رحمة تشكر الرئيس السيسى على الاستجابة لعلاجها

رحمة طه
رحمة طه

أعربت الفتاة رحمة طه عن فرحتها الغامرة لاستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحالتها وتوجيهه بعلاجها.

وقالت رحمة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "فرحانة أوي، بقالي سنة باتعذب، ربنا كتب لي عمر جديد".

وبكت والدة رحمة على الهواء، قائلة: "اتعذبت جامد، ومبتحسش برجليها، الحادثة دمرتها، كانت مخطوبة وخطيبها تركها وهي في الرعاية المركزة، ودخلت في حالة نفسية سيئة، لكن الحمد لله".

«اتسحلت محطتين».. السيسي يوجه بعلاج رحمة المصابة بقطع العصب السابع

وكانت رحمة قالت خلال تقرير عرض في برنامج "صالة التحرير": "كنت راجعة من الشغل، سيارة صدمتني، ولم تتوقف، كمل طريقه وأنا تحت العربية سحلني محطتين، ومحسش بيا خالص، لحد ما الناس وقفته، اتصلوا بأخويا أخذني من على الأرض، بقيت أتعالج في المستشفى 5 شهور، شهر منهم في العناية المركزة، العصب السابع اتقطع، جسمي كله جروح، كنت بين الحياة والموت، والدكتور قال محتاجة زرع عصب، تكلفته تبدأ من 500 ألف جنيه".

 

رحمة الرئيس السيسي حالة إنسانية السيسي صالة التحرير

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