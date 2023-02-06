الإثنين 06 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ البحرالأحمر يفتتح مشروعات خدمية بمدينة الغردقة

محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر

افتتح محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي، اليوم الاثنين عدداً من المشروعات الخدمية داخل مدينة الغردقة.
شملت الافتتاحات -وفق بيان للمحافظة- معرض "صنع في البحر الأحمر" الذي يضم العديد من المنتجات الغذائية والورقية والزيوت الطبيعية وأعمال الديكور والزينة والأثاث الخشبي، ويعرض المنتجات التي يتم تصنيعها بمجمع الصناعات بالمحافظة.
وأشار البيان إلى أن المعرض يستقبل المواطنين من الساعة العاشرة صباحا حتى العاشرة مساءً ويقام على طريق الحجاز بالمدينة السياحية بالتعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وإدارة الإنتاج بالمحافظة ، ورابطة مصنعي المجمع الصناعي بالغردقة ، ويعرض فيه منتجات 27 مصنعاً من المجمع الصناعي بمدينة الغردقة.
ويشارك في المعرض العديد من أصحاب المصانع بالمجمع الصناعي بمدينة الغردقة، وجهزته رابطة مصنعي المجمع الصناعي بالغردقة بالتعاون مع الإدارة العامة للإنتاج بديوان عام المحافظة وجهاز تنمية المشروعات فرع البحر الأحمر، وهيئة التنمية الصناعيه فرع البحر الأحمر.
كما افتتح المحافظ مشروع عربات الطعام المتنقلة بمدينة الغردقة الذي يضم 19 عربة طعام؛ وصل منها بالفعل 16 عربة بتكلفة بلغت 4 ملايين جنيه، وتعمل العربات على مدار اليوم لتقديم مشروبات ومأكولات.

محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي المشروعات الخدمية صنع في البحر الأحمر المنتجات الغذائية الزيوت الطبيعية المعرض العديد

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