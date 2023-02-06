الإثنين 06 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ جنوب سيناء يبحث الاستعدادات لاستضافة اجتماعات بنك التنمية الإفريقي بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

بحث خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مع وفد بنك التنمية الإفريقي، والبنك المركزي المصري الاستعدادات لتنظيم مؤتمر "الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي"، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو القادم.
وذكرت المحافظة في بيان لها اليوم الاثنين، أنه جاء ذلك خلال استقباله الوفد بمكتبه بمدينة شرم الشيخ اليوم الاثنين، حيث عقد المحافظ اجتماعًا لمناقشة التحضيرات والوقوف على آخر المستجدات في ملف الترتيبات الخاصة بالمؤتمر، شارك فيه "فينسنت إنميميالا"، السكرتير العام لمجموعة البنك، ووفد البنك المركزي المصري برئاسة "يوسف عبد التواب"، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي.
وأكد المحافظ تقديم كل الدعم والمساندة من محافظة جنوب سيناء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للخروج بالمؤتمر في الصورة اللائقة بمكانة مصر، ومستوى التمثيل الرفيع للضيوف المشاركين في المؤتمر. 

خالد فودة محافظ جنوب سيناء بنك التنمية الأفريقي البنك المركزي المصري شرم الشيخ التحضيرات

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