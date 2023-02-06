تركيا: ارتفاع أعداد ضحايا الزلزال إلى 1498 قتيلاً

أعلنت إدارة الكوارث التركية، الاثنين، ارتفاع عدد قتلى الزلزال في تركيا إلى 1498، حسب شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

وقال مدير وكالة إدارة الكوارث التركية، إن فرق الإنقاذ وصلت إلى جميع المناطق المتضررة من الزلزال والتعزيزات مستمرة.

وكشف عضو الهيئة الإدارية لاتحاد طلاب مصر في تركيا نور الدين محمود، عن وجود عائلة مصرية من 3 أفراد أب وأم وابن، ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض في الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا فجر اليوم.

وبحسب قناة روسيا اليوم، أكد نور الدين وجود تواصل مع كل الطلاب المصريين وأسرهم في جنوب تركيا، والتي تضررت بشدة من تداعيات الزلزال.

وأكد أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن أي ضحايا في صفوف المصريين في تركيا، بخلاف الأسرة الموجودة تحت الأنقاض التي لم يتم الوصول لهم حتى الآن.

زلزال قوي وكارثة طبيعية جديدة



وبحسب وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، فإنه مع ارتفاع عدد القتلى من زلزال يوم الإثنين في تركيا، تزدهر الآمال في تعاون الإنقاذ حيث تقدم الدول مساعدات وأموالًا متخصصة للمتضررين في تركيا وسوريا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، إن 45 دولة عرضت المساعدة في جهود البحث والإنقاذ بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة، وعبَّر العديد من القادة عن أسفهم لهذه المأساة.

وتابعت الوكالة أن هناك أملًا في أن يتمكن جيران تركيا من الحصول على المساعدة للمناطق المتضررة بشكل أسرع، على الرغم من أن حركة المرور لا تزال مشكلة حيث يفر الآلاف من توابع الزلزال.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، إن بلاده مستعدة لتقديم مساعدات الإغاثة.

وتابع ميقاتي، متحدثًا خلال اجتماع طارئ للجنة الوطنية لإدارة الكوارث: "نحن بصدد متابعة هذه القضية مع إمكانية إرسال قوة إنقاذ من الجيش والدفاع المدني للمساعدة في عملية الإغاثة".

وعبَّر العاهل الأردني الملك عبدالله عن تعازيه في رسالتين منفصلتين لكل من تركيا وسوريا، وقال إنه أصدر توجيهات لتقديم المساعدة للعائلات المتضررة من المأساة.

وتابعت أنه في القاهرة حيث شعر المصريون بالزلزال، دعا أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، المجتمع الدولي إلى مساعدة الشعب السوري في أعقاب الزلزال.