فحص بلاغات التغيب لكشف هوية مسن عُثر على جثته في السلام

أمرت نيابة السلام بفحص بلاغات التغيب للوصول إلى هوية جثة مسن عُثر عليه متوفى بأحد الشوارع في ظروف غامضة بمدينة السلام.

وتبين من مناظرة النيابة لجثة المتوفى أنه يرتدي كامل ملابسه ولا توجد به إصابات ظاهرية غير توجد علامات لمرض جلدي.

وعثر رجال المباحث بالقاهرة على جثة مسن بأحد الشوارع في مدينة السلام، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة السلام ثان يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة مسن بأحد الشوارع بمنطقة النهضة، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة مسن فى العقد السادس من عمره ولا يحمل أوراقا ثبوتية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.