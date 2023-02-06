الإثنين 06 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

فحص بلاغات التغيب لكشف هوية مسن عُثر على جثته في السلام

ارشيفية
ارشيفية

أمرت نيابة السلام بفحص بلاغات التغيب للوصول إلى هوية جثة مسن عُثر عليه متوفى بأحد الشوارع في ظروف غامضة بمدينة السلام.

وتبين من مناظرة النيابة لجثة المتوفى أنه يرتدي كامل ملابسه ولا توجد به إصابات ظاهرية غير توجد علامات لمرض جلدي.

وعثر رجال المباحث بالقاهرة على جثة مسن بأحد الشوارع في مدينة السلام، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة السلام ثان يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة مسن بأحد الشوارع بمنطقة النهضة، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة مسن فى العقد السادس من عمره ولا يحمل أوراقا ثبوتية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة السلام مدينة السلام جثة مسن مرض جلدي جثة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحليل خبر كاذب

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالاسم جميع المحافظات

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2023

النهارده كام طوبة 2023 في التاريخ القبطي| ورقة نتيجة اليوم

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية ٢٠٢٣ الترم الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

لوجه الله والوطن!

رشا عبدالمنعم

«حتشبسوت».. عرض مسرحى يناقش الأنوثة والسلطة

ماجد حبته

زيارة رئيس وزراء رومانيا

محمود خليل

«الحلم الغامض».. و«رجل الأقدار»

محمد العسيري

يعنى إيه معرض كتاب؟

لواء. محسن الفحام

«فاهم»

لواء.حمدى البطران

حملات التشكيك

د.أحمد الخميسى

حادثة 4 فبراير.. البكاء على الماضى

صور

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

عروض الفرقة العسكرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

خبرة الكوارث.. كيف يمكن لإسرائيل مساعدة تركيا بعد الزلزال؟

بناء على طلب أنقرة.. إسرائيل ترسل وفدًا إغاثيًا إلى تركيا لمواجهة تداعيات الزلزال

حمد بن جاسم: إذا كان السودان يعتقد أن العلاقات مع إسرائيل ستقربه من أمريكا فهو واهم