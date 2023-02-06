وزير التعليم العالي يكرم طلاب الجامعات والمعاهد الفائزين في مسابقة «معًا»

كرم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، طلاب الجامعات والمعاهد المصرية الفائزين في مسابقة "معًا"، التي أطلقتها الوزارة؛ لإنتاج فيديوهات قصيرة؛ لمواجهة الأفكار الهدامة التي تتنافى مع المُعتقدات الدينية السمحة، والموروثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة للشعب المصري، والعمل على توعية الطلاب وتعميق روح الانتماء والولاء لديهم، وذلك بحضور د.نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ود.سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، ود.نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية ولفيف من قيادات وزارات الشباب والرياضة، والثقافة، والتعليم العالي، وجامعة الأزهر، وذلك على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 في دورته ال 54 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

في بداية كلمته، وجه الوزير التهنئة للطلاب الفائزين في المسابقة، والتي تقام على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54، وتنظمها الوزارة بالتعاون مع الأزهر الشريف، ووزارتي الثقافة، والشباب والرياضة، والجهات المعنية بالدولة، مشيرًا إلى أن الشباب يُمثلون في كل المجتمعات الإنسانية ثروة كبيرة، مؤكدًا أن النهوض بالشباب، وتفعيل دوره في التنمية التي تخوضها الدولة المصرية يُعد هدفًا تتضمنه كافة برامج التنمية وخطط التطوير.

وأوضح عاشور أن الوزارة أولت اهتمامًا كبيرًا بالشباب، من خلال ما تقدمه من أنشطة وفعاليات طلابية في مختلف مجالات النشاط الطلابي (العلمي، والبحثي، والرياضي، والفني، والأدبي)، حيث تُسهم هذه الأنشطة بدورها في استثمار طاقات الشباب، وتنمية روح المُشاركة الإيجابية لديهم في مسيرة التحديث والتطوير، وبناء الدولة العصرية، ومواجهة تحديات العصر، والتعامل مع المتغيرات برؤية عصرية، وفكر متطور، بعيدًا عن التطرف والأفكار الهدامة وغير السوية؛ ولهذا تبرز أهمية المُشاركة الفاعلة لكافة الطلاب في مثل هذه الأنشطة؛ لدورها الهام في بناء شخصيتهم المُتكاملة، والارتقاء بقدراتهم، وتفجير طاقاتهم، واكتشاف مواهبهم.

وأضاف عاشور أن الوزارة بدأت منذ فترة في تنفيذ خُطة طموحة؛ لتنمية وعي الشباب في مواجهة الأفكار الهدامة وغير السوية والظواهر السلبية التي تلقي بظلالها على الوعي المجتمعي، ويستمر تنفيذها في الفترة القادمة، من خلال مُتابعة ما تم تنفيذه دوريًّا، لافتًا إلى أن تنفيذ مسابقة (معًا) يأتي كخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات المهمة التي نفذتها الوزارة في هذا الصدد.

وفي ختام كلمته، ثمن أيمن عاشور جهود كل من أسهم في تنظيم هذا الحدث الهام، متمنيًا دوام التوفيق والسداد للفائزين في المسابقة، ولمصر العزيز كل تقدم وازدهار.

ومن جانبها، أوضحت نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة أن مسابقة "معًا" نُظمت؛ لإثراء الحالة الثقافية داخل المعرض، كما قدمت نموذجًا من شباب المُبدعين المشاركين في المسابقة؛ ليتصدوا للأفكار المُتطرفة والهدامة وأن يقدموا لزملائهم نموذجًا وطنيًا راقيًا من الإبداع في مواجهة التطرف وتحسين الأفكار من كل ما هو هدام، موجه الشكر لشركاء النجاح في هذه المسابقة المهمة والمتميزة.

وفي كلمته، أكد سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، أن الثقافة رسالة مهمة يشترك فيها الجميع من خلال مؤسسات الدولة المختلفة، مشيرًا إلى أهمية التنشئة الثقافية لجميع الأجيال، وأن الأمة التي تقودها القراءة هي أمة تسعى نحو التقدم، مؤكدًا تضافر جهود الشركاء من أجل نجاح المسابقة.

كما ثمن نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، جهود الوزارات المُشاركة في المسابقة، والتي تحمل بين طياتها الجانب الدعوي والديني؛ لتحقق التكامل والتعاون في قراءة الواقع واستشراف المستقبل، وفق رؤية علمية، جاءت بها فكرة المسابقة، لافتًا أن فكرة المسابقة قائمة على ترسيخ مفهوم الأخلاق والتي استهدفت المبدعين والمبتكرين وأصحاب المواهب من الشباب المصري.

من جانبها، نقلت د. نجوى صلاح تهنئة وزير الشباب والرياضة للفائزين، موضحة أن المسابقة كانت نتاج تكامل بين الوزارات ومؤسسة الأزهر الشريف، والتي تحاول إلقاء الضوء على أهم الإيجابيات، وطرق القضاء على السلبيات، مشيرة أن المُسابقة تقدم لها شباب من كافة محافظات الجمهورية.

ومن جانبه، صرح د. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن عدد الأفلام الفائزة في المسابقة بلغ (11) فيلمًا مُقدمًا من الطلاب سواء بإنتاج جماعي أو فردي، وهم: المركز الأول فیلم جماعي عنهم الطالبة/ هويدا أسامة بكير كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، المركز الأول مكرر فیلم جماعي عنهم الطالبة/ مها حسام محمد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، وجاء بالمركز الأول مكرر الطالب/ هادي وائل محمد معهد الدلتا العالي لنظم المعلومات. وفاز بالمركز الثاني الطالب/ يوسف شريف يوسف كلية الحقوق جامعة المنصورة، وجاء بالمركز الثاني مكرر الطالب/ محمد علاء الدين فؤاد محمد المعهد العالي للفنون التطبيقية، وحصل على المركز الثاني مكرر الطالبة/ جنة طارق محمد فتحي كلية الإعلام جامعة سيناء. وفاز بالمركز الثالث الطالبة/ آلاء حمدي فؤاد كلية التمريض جامعة دمنهور، وحصل على المركز الثالث مكرر الطالبة/ كنزي يحيي عبد الفتاح كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها. كما حصلت ثلاثة أفلام على جوائز تشجيعية، وهي: فيلم جماعي عنهم الطالبة/ ميرهام عمرو أبو السعود كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، والطالب/ آمن أشرف جلال محمد معهد الإسكندرية العالي للإعلام، والطالبة/ مريم نبيل زكريا المعهد العالي للفنون التطبيقية.

وأكد المُتحدث الرسمي أن تلك المُسابقة بداية لسلسلة من المسابقات التي سوف تستمر خلال الفترة القادمة؛ لتشجيع طلاب الجامعات والمعاهد على مواجهة الأفكار الهدامة وخلق تفاعل طلابي مع القضايا والتحديات التي يواجهها المجتمع وتستلزم توعية الطلاب، وذلك في إطار السياسية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بناء شخصية الشباب الجامعي.

كما أشار د. د. عادل عبدالغفار إلى أن وزارة التعليم العالي كانت قد أعلنت عن بدء مسابقة تحت شعار "معًا" خلال الفترة من 11 حتى 21 ديسمبر 2022 لإنتاج فيديو قصير مدته دقيقة، يساعد نشره على مواجهة الأفكار الهدامة، التي تتنافى مع المُعتقدات الدينية السمحة، والموروثات الثقافية والمُجتمعية الأصيلة للشعب المصري، مضيفًا أن المسابقة اشترطت أن تركز الأعمال المُقدمة على أحد المحاور الآتية: (نشر ثقافة التسامح والتعايش، والسلام الاجتماعي داخل المجتمع، وتدعيم قيم المواطنة، وتكريس مبادئ الوسطية والاعتدال، ومناهضة التطرف والفكر التكفيري).

وأوضح د. محمد عامر المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أن الجوائز المقدمة للطلاب شملت جوائز مالية بالإضافة لهدايا عينية مقدمة من الصندوق، مضيفًا حصول الطلاب أصحاب الأفلام الفائزة في المسابقة على شهادات تقدير من وزارة الثقافة، مؤكدًا أن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يحرص دائمًا على تقديم كافة أوجه الدعم للطلاب من أجل توفير بيئة مشجعة للمبتكرين والنوابغ والموهوبين في كافة المجالات.