اليوم .. الأنبا مكاري يحاضر عن تاريخ الصوم المقدس وقدسيته

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، برئاسة قدلسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بفترة صوم أهل نينوى المعروف شعبويا باسم صوم يونان.

ويلقي الأنبا مكاري، أسقف جنوب شبرا مصر، كلمة للاقباط الارثوذكس، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم، عن تاريخ الصوم المقدس وقداسته، وذلك بالمركز الارثوذكسي للدراسات الابائية.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بیشوی بوادى النطرون، نيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى، وبرفقته النائب كامل ميشيل عضو مجلس الشيوخ.

وعرض على قداسة البابا بعض الأمور المتعلقة بالخدمة في المناطق التي يرعاها نيافته.