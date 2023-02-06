ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بالقاهرة وبحوزته 4 أطنان سكر تموينى

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

ونجحت الجهود في ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية - بمحافظة القاهرة، وبحوزته كمية قدرها 4 أطنان "سكر تموينى" قام المذكور بإعادة تعبئته داخل عبوات مدون عليها علامة تجارية وهمية بقصد إعادة طرحها للبيع كونها سكر حر مستوليا على الدعم ، وضبط 700 كيلو جرام "سكر تموينى مدعم" معبأ داخل عبوات والمخصص ربطاً للصرف على البطاقات التموينية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم قام المذكور بتجميعه لإعادة تعبئته وطرحها للبيع كونه سلع حرة مستولياً على الدعم المقرر، وضبط ماكينة تغليف وتعبئة،

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمختلف الجرائم التموينية ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، خاصةً السلع الغذائية، عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع، والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.