الإثنين 06 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط سيدة انتحلت صفة موظف حكومي ونصبت على صاحب شركة بالقاهرة

ضبط سيدة
ضبط سيدة

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة، من أمين مخزن بإحدى الشركات، بأنه حال تواجده بمحل عمله، حضرت إليه سيدة ادعت أنها من إحدى الجهات الحكومية، لفحص إجراءات تراخيص الشركة، وطلبت منه مبلغا ماليا رسوم انتقال المعاينة‎، فضلاً عن تواصلها مع المالك، وطلبت منه تحويل مبلغ مالى آخر لإنهاء الإجراءات، وتم تسليمها وتحويل المبالغ المالية المطلوبة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، وبالاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة وتتبع خط سير المذكورة، أمكن التوصل إلى قيام المشكو فى حقها باستقلال سيارة صحبة أحد الأشخاص، وبتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهما سيدة وزوجها، لهما معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما.

وعثر بحوزتهما على السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة "مستأجرة"- مبلغ مالي- عدد 3 هواتف محمولة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه وأضافت المتهمة بقيامها بالإستيلاء على المبلغ المالى المُشار إليه بأسلوب "النصب وإنتحال الصفة".

وأضاف الثانى باقتصار دوره على تسهيل تحركات المتهمة أثناء ارتكاب الواقعة باستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهما بإستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمة، واتهمهما بالسرقة.

الداخلية قسم شرطة السلام ثان مديرية امن القاهرة امين مخزن الجهات الحكومية الإسماعيلية

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وائل لطفي

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