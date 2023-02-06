الإثنين 06 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الأهلي في المونديال| الفريق يغلق مرانه أمام وسائل الإعلام ..«كولر» يحاضر اللاعبين بالفيديو استعدادًا لريال مدريد

لاعبي الاهلي أثناء
لاعبي الاهلي أثناء المحاضرة

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته ظهر اليوم الاثنين، على ملعب الجامعة المغربية وذلك في إطار الاستعداد لمباراة ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية. 

وأخطر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وجمال جبر، مدير الإعلام، مسؤولي اللجنة المنظمة بإغلاق مران اليوم أمام وسائل الإعلام، وفقا لرغبة الجهاز  الفني للفريق. 

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى العاصمة المغربية الرباط مساء أمس الأحد قادمة من طنجة. 

وكان  الأهلي قد استأنف تدريباته أمس بدون راحة بعد الفوز على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية.  

ويستعد الأهلي لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب والمحدد لها التاسعة مساء الأربعاء على ملعب مولاي عبد الله بالمغرب.

الأهلي في المونديال| «كولر» يحاضر اللاعبين بالفيديو استعدادًا لريال مدريد

مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ، عقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين صباح اليوم الاثنين بقاعة الاجتماعات بمقر إقامة البعثة في الرباط بالمغرب. 

وحرص كولر على الاجتماع باللاعبين قبل تناول وجبة الإفطار صباح اليوم وعقد معهم محاضرة فنية، في إطار الاستعدادات لمواجهة ريال مدريد.

وشرح مارسيل كولر خلال المحاضرة الفنية عددا من الأمور الفنية والتكتيكية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم، إضافة إلى عرض بعض اللقطات المتعلقة بطريقة أداء فريق ريال مدريد. 

ويستأنف الفريق تدريباته ظهر اليوم الاثنين على ملعب الجامعة المغربية وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة ريال مدريد المقبلة في نصف نهائي كأس العالم للأندية. 

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى العاصمة المغربية الرباط مساء أمس الأحد قادمة من طنجة. 

الاهلى مونديال الاندية المغرب السويسري مارسيل كولر ريال مدريد

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