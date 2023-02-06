بعد «كهرمان مرعش».. 3 زلازل مدمرة ضربت تركيا في 3 أعوام

شهدت تركيا في الساعات الماضية زلزال بقوة 7.5 على مقياس ريختر مركزه مدينة غازي عنتاب التركية، وشعر به عدد من دول البحر المتوسط.

وقال المركز الأوروبي لرصد الزلازل، إن مركز هذا الزلزال كان مدينة غازي عنتاب، وكان بقوة تصل إلى أكثر من 7.7 على مقياس ريختر.

وشعر عدد من سكان دول مصر وتركيا وقبرص واليونان ولبنان وسوريا بهزة أرضية استمرت لفترة.

وأفادت وسائل إعلام تركية، بانهيار عدد من المباني السكنية جنوبي تركيا بسبب الزلزال "كهرمان مرعش" الذي ضرب البلاد فجر اليوم الإثنين، مع توقعات بسقوط عدد من الضحايا.

وخلف الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وطال شرق المتوسط فجر اليوم الاثنين خسائر بشرية ومادية كبيرة، حيث ضرب زلزال بقوة 7.8 درجات جنوب تركيا وشمال سوريا المجاورة مسفرا عن مقتل عشرات الأشخاص في البلدين، فضلا عن أضرار جسيمة استنادا إلى حصيلة أولية.

زلازل ضربت تركيا في الفترة الأخيرة

في أواخر نوفمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات شمال غرب تركيا موقعا حوالي خمسين جريحا ومتسببا بأضرار محدودة، وفق أجهزة الإسعاف التركية.

وفي يناير 2020 شهد أيضا زلزالا بقوة 6.7 درجات ضرب منطقة إلازيغ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصا.

وفي أكتوبر من العام نفسه، ضرب زلزال بقوة 7 درجات بحر إيجه، ما أسفر عن مقتل 114 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح.