إيطاليا تخفض مستوى التحذير من تسونامى بعد زلزال تركيا وسوريا

أعلنت السلطات الإيطالية خفض مستوى تحذير تسونامي بعد زلزال تركيا وسوريا، وذلك في نبأ عاجل بثته قناة "إكسترا نيوز"، قبل قليل.

وأعلنت السلطات التركية عن وقوع زلزال بقوة 7.4 درجة في مدينة كهرمان مرعش جنوبي تركيا، اليوم، مؤكدة أن هناك انهيار عدد من المباني السكنية جنوبي البلاد، وارتفعت حصيلة عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى 67 قتيلا ونحو 440 مصابا.

وتلاه زلزال آخر بقوة 6.4 درجة في منطقة طوروس على الحدود السورية التركية، وعدد من الهزات الارتدادية الأضعف شدة، وتأثرت بها محافظات سورية عدة، وتضرر عدد من الأبنية إثر ذلك.