رئيس العبور : قريبا انتهاء مشروع الغلق الآمن لمقلب السلام

أكد المهندس عبدالرؤوف الغيطي رئيس جهاز مدينة العبور علي أهمية استكمال الأعمال الجارية من خلال الخطة الموضوعة من قبل جهاز تنمية مدينة العبور لتنفيذ مشروع ( الغلق الآمن لمقلب السلام).



المهندس عبد الرووف الغيطي رئيس جهاز مدينة العبور

ووجه بضرورة سرعة الانتهاء من أعمال مشروع الغلق الأمن النهائي للمقلب والتي تبلغ مساحته ٦٧فدان لتوفير جو صحي لسكان المدينة والمناطق المجاوره لها .

المهندس عبد الرووف الغيطي رئيس جهاز مدينة العبور

وفي نفس السياق تابع رئيس جهاز مدينه العبور والمهندس حمدي عبد القوي نائب رئيس جهاز الأعمال الجارية بمشروع الغلق الأمن لمقلب السلام حيث يعد هذا المشروع الأول من نوعه في مصر في مجال الخدمات البيئية.



كما استكمال تنفيذ أعمال التشغيل التجريبي للمحرقة وتشغيل واستخلاص وحرق غاز الميثان الضار .



مدينة العبور

واوضح أنه تم الانتهاء من أعمال العزل باستخدام أغشية العزل الجيوتكستيل والبولي ايثيلين والتغطية بالرمال لكامل السطح والجوانب وجاري الانتهاء من أعمال صب غرف حماية الآبار.، مؤكدا أنه وقريبا جدا سيتم الانتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بالمشروع.



واستكمال الغيطي الجولات المروية ومتابعة انشاء ممشي وتراك الدرجات بشارع الجلاء بالحي الرابع .



وأشار إلي أنه جاري استكمال الأعمال الصناعية وتركيب البلدورة لمسار والانترلوك للمشايات بمسار الدرجات ولزيادة العامل الأمني لمرتادي الممشي جاري استكمال أعمال تدبيش وتامين المسار .

المهندس عبد الرووف الغيطي رئيس جهاز مدينة العبور



كما أضاف رئيس جهاز أنه جار تنفيذ أعمال تقوية البنية الأساسية وحفاظا على الممتلكات العامة والخاصة واستعدادا لفصل الشتاء وللسيطرة وتلافي الآثار الناتجة عن مياه الأمطار والسيول المتوقعة وعدم تجمعها بالأماكن المنخفضة داخل المسار تم استحداث بلاعات أمطار وبلاعات مساعدة داخل مسار الدرجات لاستيعاب كميات الأمطار خلال أوقات الذروة وستستكمل باقي أعمال الإنشاء والتجميل تباعا.



المهندس عبد الرووف الغيطي رئيس جهاز مدينة العبور

كما تم تفقد استكمال أعمال الطبقة الاسفلتية لكامل القطاع بشارع ابي حنيفة النعمان بالحي السادس وسيتم استكمال باقي أعمال التطوير تباعا.