الأحد 05 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

أكثر من 400 ألف زائر فى اليوم الحادى عشر لمعرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

شهدت بوابات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54، المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس في يومه الحادي عشر، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، من الأُسر المصرية التي حرصت على التوافد إلى المعرض منذ الصباح، للاستمتاع بما يقدمه المعرض من خدمات وفعاليات ثقافية متعددة. 

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وقال د.بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة الكتاب، إن ساحات وقاعات المعرض شهدت اليوم إقبالًا جماهيريًا كثيفًا، حيث تخطى عدد الزائرين اليوم أكثر من 400 ألف زائر، ليصل إجمالي عدد زائري المعرض، حتى الآن، نحو  3,289,715  زائر، مضيفًا أن ما شهده المعرض يُمثل مشهدًا حضاريًا جسدته الأسرة المصرية، التي حرصت على اصطحاب الأطفال من أجل زيارة المعرض للحصول علي الزاد الثفافي والمعرفي، ووفقا لهذه الصورة المضيئة، فإن هذا الاهتمام الجماهيري بحضور المعرض أضحى سمة أساسية لدى الأسرة المصرية، وضيوف مصر من العرب والأجانب.

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أحمد بهي الدين الهاشمية الهيئة المصرية العامة الجماهير الدورة 54 من معرض القاهرة الدولى للكتاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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