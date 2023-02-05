«الكونتينر» يعرض مراحل صناعة كراسي السيارات من الألف إلى الياء

قال الفنان أحمد داود، إن كراسي سيارات شركة "موبيكا"، تنافس في كل الأسواق العالمية ويتوفر فيه كل التقنيات الحديثة التي تم إضافتها لكراسي السيارات.

وأضاف خلال حلقة برنامج "الكونتينر"، والمذاع عبر فضائية on، أن كراسي السيارات الآن يتوفر فيها إمكانية التبريد والتسخين، كما يوجد فيها مساعدين من أجل المطبات، لافتا إلى أن مصنع "موبيكا"، يوفر كراسي لسيارات "مرسيدس وبي إم".

مراحل الصناعة

واستعرض برنامج "الكونتينر"، صناعة الكراسي بداية من تقطيع المواسير التي يقوم بها عامل خاص، لتدخل بعد ذلك على ماكينة تقوم بثني هذه المواسير أتوماتيكيًا وفقًا للشكل المطلوب، وبعدها تنتقل لمرحلة أخرى من خلال الروبوت والذي يقوم باللحام، وكل شكل كرسي يكون من خلال برنامج يتم تغذيته به.

وتابع البرنامج أنه يتم صب شكل الكرسي على هيكل، يتم رشه بالفوم، وبعدها يخرج ويتم تركيب الاكسسوارات وختمه باسم العميل وتاريخ الإنتاج، ليدخل مرحلة السنفرة وبعدها الكسوة ويشرف عليها فريق كامل ويضاف له الدفيات والمساج ويتم كيه وتخرج الكراسي كلها بشكل واحد ليتم تصديرها للخارج.