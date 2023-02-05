الإثنين 06 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

عُرس سنوي: كيف تحدى الجمهور فصل الشتاء لحضور معرض الكتاب؟ (صور)

معرض الكتاب
معرض الكتاب

يأتي معرض القاهرة الدولي للكتاب في كل عام خلال فصل الشتاء، حيث تشتد فيه البرودة والأمطار وانخفاض درجة الحرارة، إلا أن خلال معرض الكتاب في دورته الحالية شهد صقيع شديد وانخفاص درجة الحرارة وتزداد خصيصا بسبب موقع المعرض في التجمع الخامس.

وعلى الرغم من الأمطار وانخفاض درجة الحرارة على مدار أيام معرض الكتاب وحتى الوقت الحالي، ويعتبر هو التحدي الأصعب أمام جمهور معرض القاهرة للكتاب في دورته الـ٥٤ المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، لكنه تغلب عليه.

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واستطاع جمهور المعرض أن يتغلب على كافة الصعاب ويشارك في العرس الثقافي السنوي بمعرض الكتاب، فلم يبالي الجميع بالاجواء الشتوية الصعبة، لكنه حوله إلى أجواء سعيد يمكن اللعب والمرح فيها بجانب التقاط العديد من الصور التذكارية مع المطر والأجواء الشتوية عموما.

شهدت بوابات أرض المعارض الدولية الأحد، مئات، توافد رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في اليوم الـ11 من دورته الـ54 والمقامة تحت شعار "على اسم مصر.. معًا نقرأ، نفكر، نبدع".

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وتواجدت اعداد من فرق العاملين والمتطوعين لتسهيل عملية دخول زوار المعرض والحيلولة دون وقوع مظاهر الازدحام والتكدس عبر منافذ الدخول.

ويحظى معرض القاهرة الدولي للكتاب بإقبال جماهيري كبير من الفئات العمرية كافة وخاصة الشباب، سواء في حضور الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة أو التردد على أجنحة دور النشر والقطاعات والدول.

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وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

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وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

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ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

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الأجواء الشتوية الامطار التجمع الخامس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الدولي للكتاب الصور التذكارية الفعاليات الثقافية والفنية القاهرة الدولي للكتاب

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وائل لطفي

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