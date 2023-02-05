نابولي يكتسح سبيزيا ويواصل الابتعاد بصدارة الكالتشيو

واصل نابولي الابتعاد بصدارة الدوري الإيطالي بعد اكتساحه مضيفه سبيزيا بثلاثية نظيفة اليوم الأحد بالمرحلة الحادية والعشرين.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم تقدم النيجيري فيكتور أوسيمين بهدف لنابولي من ضربة جزاء بعد مضي دقيقتين من بداية الشوط الثاني.

وتقمص الجورجي الدولي خفيشا كفاراتسخيليا دور البطولة وسجل الهدفين الثاني والثالث لنابولي في الدقيقتين 68 و73.

وسجل نابولي فوزه الخامس على التوالي منذ تعرضه للهزيمة الأولى هذا الموسم على ملعب إنتر ميلان بهدف دون رد مطلع الشهر الماضي.

كما حقق نابولي فوزه الثامن عشر هذا الموسم مقابل تعادلين وهزيمة واحدة. ورفع نابولي رصيده في الصدارة إلى 56 نقطة بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه إنتر ميلان، قبل ديربي الغضب الذي يجمعه بضيفه ميلان مساء اليوم.

ويتطلع نابولي لحصد لقبه الثالث في الدوري الإيطالي والأول له منذ موسم 1989 /1990.

إصابة حارس مرمى ريال مدريد قبل مواجهة الأهلى

تعرض البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، لإصابة عضلية خلال عملية الإحماء قبل مواجهة ريال مايوركا بعد قليل في الليجا.

وتعرض كورتوا لإصابة في العضلة الضامة خلال عملية الإحماء في الملعب، قبل اللقاء الذي يقام في تمام الثالثة عصرًا ضمن الليجا الإسبانية.

وتأتي إصابة "كورتوا" قبل أيام قليلة من مواجهة ريال مدريد أمام الأهلي، الأربعاء المقبل، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

- تشكيل ريال مدريد.. عودة تشاوميني ورودريجو مهاجم أمام مايوركا

ويقود هجوم الريال في لقاء اليوم فينسيوس جونيور، ويجاوره رودريجو، وماركو أسينسيو في ظل غياب الفرنسي كريم بنزيما للإصابة.

ويعود أورلين تشاوميني للمشاركة أساسيًا في تشكيل الميرنجي، بعدما غاب الفترة الماضية للإصابة ويجاوره في وسط الملعب فالفيردي وسيبايوس.

ويخوض الريال الاختبار الأخير، قبل مواجهة الأهلي الأربعاء المقبل في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: كارفخال، ناتشو، روديجير، كامافينجا

خط الوسط: فالفيردي، تشاوميني، سيبايوس

خط الهجوم: فينسيوس، رودريجو، أسينسيو.