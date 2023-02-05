بدء عمل لجنة التصلب المتناثر في قنا

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عن تشكيل لجنة التصلب المتناثر (MS) بعيادة الوفاء الشاملة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي فرع جنوب الصعيد، بالإضافة إلى افتتاح الصيدلية الخاصة بالفترة المسائية بعيادة سيدى عبدالرحيم الشاملة بمدينة قنا.

وذكر محافظ قنا، بأن اللجنة تسهم في التخفيف على المرضى من مشقة السفر لتلقي خدمات العلاج بالمحافظات الأخرى، كما أن افتتاح الصيدلية المسائية يهدف إلى تقديم الخدمات الطبية، والحد من التزاحم خلال الفترة الصباحية، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا نحو تقديم كل سبل الدعم لتطوير القطاع الصحي وخاصة منظومة التأمين الصحي لرفع مستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور أشرف كمال مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بجنوب الصعيد أن لجنة التصلب المتناثر ( MS ) سوف تباشر أعمالها يوم السبت من كل أسبوع، كما يبدأ عمل الصيدلية الخاصة بالفترة المسائية بعيادة سيدى عبدالرحيم الشاملة بداية من اليوم لصرف الأدوية الإقتصادية والمجانية للمنتفعين من خدمات التأمين الصحي من الساعة 4 إلى الساعة 8 مساءً.