سلطة الطيران المدني العراقي تعلن البدء بالتدقيق الدولي لأمن الطيران

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم، البدء بالتدقيق الدولي لأمن الطيران في العراق.

وقال رئيس سلطة الطيران العراقي عماد عبد الرزاق الأسدي، إننا سعداء اليوم من خلال تضافر جهود جميع المعنيين في الطيران المدني في البلاد من أجل اجتياز عملية التدقيق الأمني الـدولي USAP-CMA، وعبر فريق التدقيق الدولي - الإيكاو والذي يهدف ذلك إلى التزام العراق بتطبيق جميع المعايير والالتزامات الدولية بما يخص أمـن وتسهيلات الطيـران المدني في العراق.

وتابع البيان، أنه تم البدء بالتدقيق الدولي لأمن الطيران كان بحضور فريق التدقيق الدولي - الإيكاو ووزير داخلية حكومة إقليم كردستان العراق وفريق التدقيق الأمني التابع لقسم أمن الطيران المدني.

وأكد الأسدي، أن التدقيق الأمني سيكون منطلقاً لمستقبل واعد للطيران بعد تطبيق جميع التوصيات والملاحظات، لما له من أثر كبير في استقطاب التوافد الأجنبي في البلاد وسيعزز بذلك واقع التنمية الاقتصادية في العراق.