فحص بلاغات التغيب لتحديد هوية جثة مجهولة بروض الفرج

أمرت نيابة روض الفرج الجزئية، اليوم الأحد، بفحص بلاغات التغيب؛ للوصول إلى هوية جثة مسن عثر عليه فى الشارع، والتصريح بدفن جثة المتوفى، عقب إعداد تقرير الصفة التشريحية وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان قسم شرطة روض الفرج تلقى بلاغًا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة شخص ملقاة فى الشارع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص مسن في العقد السابع من العمر وملقاة فى الشارع بروض الفرج، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.