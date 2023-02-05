للنصب على المواطنين.. الحكم على مستريح السيارات وأشقائه بأسوان اليوم

تصدر محكمة جنايات قنا الدائرة الاقتصادية، اليوم الأحد، الحكم على محمود فتحي النجار مستريح السيارات وأشقائه، إلى جلسة 5 فبراير المقبل، للنطق بالحكم، على خلفية اتهامهم بالحصول على ملايين الجنيهات من الأهالي في محافظة أسوان والمحافظات المجاورة.

القضية المتهم فيها محمود وأشقائه، بالاستيلاء على ملايين الجنيهات من الأهالي في محافظة أسوان والمحافظات المجاورة، وأوهمهم بشراء السيارات على أن يحصلوا على أموالهم منه بعد مرور 3 أشهر، إلا أنه فر هاربًا بعدما مارس أعمال النصب والاحتيال على ضحاياه.

واستطاع المتهم محمود فتحي النجار ممارسة أعمال النصب والاحتيال، على عدد كبير من الأهالي في محافظة أسوان والمحافظات المجاورة، تحت ستار عمله في مجال شراء وبيع السيارات، والاستيلاء على ملايين الجنيهات منهم بنظام "الوعدة" على مدار 3 أشهر، واكتشف الأهالي أنهم لن يحصلوا على أموالهم و تجمهروا أمام منزله للمطالبة برد أموالهم.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم محمود والشهير بـ" مستريح السيارات"، أثناء اختبائه داخل أحد المنازل في محافظة الجيزة بعدما فر هاربًا لعدم التزامه بوعوده مع الأهالي بعدما سلب أموالهم.

وتمت إحالته للنيابة العامة، التي قررت التحفظ على أمواله هو وأسرته، وأصدرت قرارًا يفيد بإحالته إلى المحكمة الاقتصادية في محافظة قنا، من أجل محاكمته بتهمة توظيف الأموال والاستيلاء على أموال الأهالي.