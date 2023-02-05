الأحد 05 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الداخلية يواجه أسوان فى الاختبار الأول لـ علاء عبد العال

الداخلية خسر مباراته
الداخلية خسر مباراته الأخيرة أمام الإسماعيلي

يحل أسوان ضيفا على فريق الداخلية في الثالثة إلا ربع عصر اليوم بملعب بتروسبورت في الأسبوع السابع عشر للدوري الممتاز.

الداخلية يحتل المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة من انتصارين وسبعة تعادلات وسبع هزائم وسجل 12 هدفا ودخل مرماه 21 هدفا وخسر آخر مباراتين أمام المقاولون والإسماعيلي، مما أدى لرحيل رضا شحاتة المدير الفني وتولى علاء عبد العال المسئولية.

وحرص عبد العال على تجهيز اللاعبين الجدد الذين انضموا للفريق في يناير الماضي للاستعانة بهم، وهم كريم يحيى لاعب الاتحاد السكندري، وكمال أبو الفتوح من إيسترن كومباني، وعبد الرحمن السكران من سيراميكا كليوباترا، وعماد السيد حارس طلائع الجيش، وعلي الزاهدي مهاجم طلائع الجيش، وفهد جمعة لاعب الأهلي، ومحمود الغرباوي حارس الجونة.

على الجانب الآخر يحتل أسوان بقيادة أيمن الرمادي المركز التاسع برصيد 19 نقطة من خمسة انتصارات و4 تعادلات و7 هزائم وسجل 16 هدفا ودخل مرماه 17 هدفا وجمع 4 نقاط منها آخر خمس مباريات بالتعادل مع البنك الأهلي وحرس الحدود والإسماعيلي وطلائع الجيش والهزيمة أمام المقاولون.

ويسعى الفريق للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 22 والبقاء في منطقة الأمان بعد أن دعم صفوفه بعشرة لاعبين في يناير الماضي، وهم: علاء سلامة من فاركو، وبلال السيد لاعب الاتحاد مواليد 2000، ومحمود فهمي من المقاولون، وعبد الله محمود من إيسترن كومباني، وسيف العجوز من الجونة، ولاعبي الأهلي أحمد أشرف مواليد 2001 ومحمد حمدي (ميسي) مواليد 2003 على سبيل الإعارة، والمغربي عماد الكابو من نادي سانتا كولوما الأندوري، وحسام عرفات ومحمد مرسي من إنبي.

يدير المباراة وائل فرحان ويساعده علاء عبد الباسط وماجد المليجي ومعهم هشام الفلال حكما رابعا وطارق مجدي حكم فيديو وعمرو عايد مساعد حكم فيديو.   

الدوري المصري الممتاز أسوان فريق الداخلية علاء عبد العال أيمن الرمادي

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحليل خبر كاذب

الأكثر قراءة

أولى ثانوي.. لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

تردد قناة تايم سبورت الأرضي وخطوات ضبطه على القمر الصناعى

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة الترم الأول 2023

أبرز أدعية الصباح اليوم الأحد 5 فبراير 2023

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2023

سعر الدولار اليوم الأحد 5-2-2023 فى البنوك المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

حادثة 4 فبراير.. البكاء على الماضى

ماجد حبته

المنطاد الصينى

مؤمن المحمدي

كابتن الديبة

علي سعدة

استاد بورسعيد وفكرة خارج الصندوق

د. منى حلمى

الدين الذى يؤمن به الجميع

القس رأفت رؤوف الجاولي

أرقى لغة

صفاء النجار

معرض القاهرة الدولى للكتاب.. التحليق بجناحى إيزيس وعين حورس

سارة شريف

فى المكان الصحيح

صور

توقيع كتاب فاروق فلوكس بمعرض القاهرة الدولى

علم مصر يزين معرض القاهرة الدولى للكتاب

ندوة مناقشة كتاب «الدبلوماسية الثقافية بين الأصل والصورة» في معرض القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يسقط طائرة مسيرة قادمة من قطاع غزة

منظمة التحرير: القيادة رفضت جميع الضغوط لثنيها عن مواصلة تحركاتها ضد إسرائيل

بينهم حالات حرجة.. إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى جنوب أريحا