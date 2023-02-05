الداخلية يواجه أسوان فى الاختبار الأول لـ علاء عبد العال

يحل أسوان ضيفا على فريق الداخلية في الثالثة إلا ربع عصر اليوم بملعب بتروسبورت في الأسبوع السابع عشر للدوري الممتاز.

الداخلية يحتل المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة من انتصارين وسبعة تعادلات وسبع هزائم وسجل 12 هدفا ودخل مرماه 21 هدفا وخسر آخر مباراتين أمام المقاولون والإسماعيلي، مما أدى لرحيل رضا شحاتة المدير الفني وتولى علاء عبد العال المسئولية.

وحرص عبد العال على تجهيز اللاعبين الجدد الذين انضموا للفريق في يناير الماضي للاستعانة بهم، وهم كريم يحيى لاعب الاتحاد السكندري، وكمال أبو الفتوح من إيسترن كومباني، وعبد الرحمن السكران من سيراميكا كليوباترا، وعماد السيد حارس طلائع الجيش، وعلي الزاهدي مهاجم طلائع الجيش، وفهد جمعة لاعب الأهلي، ومحمود الغرباوي حارس الجونة.

على الجانب الآخر يحتل أسوان بقيادة أيمن الرمادي المركز التاسع برصيد 19 نقطة من خمسة انتصارات و4 تعادلات و7 هزائم وسجل 16 هدفا ودخل مرماه 17 هدفا وجمع 4 نقاط منها آخر خمس مباريات بالتعادل مع البنك الأهلي وحرس الحدود والإسماعيلي وطلائع الجيش والهزيمة أمام المقاولون.

ويسعى الفريق للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 22 والبقاء في منطقة الأمان بعد أن دعم صفوفه بعشرة لاعبين في يناير الماضي، وهم: علاء سلامة من فاركو، وبلال السيد لاعب الاتحاد مواليد 2000، ومحمود فهمي من المقاولون، وعبد الله محمود من إيسترن كومباني، وسيف العجوز من الجونة، ولاعبي الأهلي أحمد أشرف مواليد 2001 ومحمد حمدي (ميسي) مواليد 2003 على سبيل الإعارة، والمغربي عماد الكابو من نادي سانتا كولوما الأندوري، وحسام عرفات ومحمد مرسي من إنبي.

يدير المباراة وائل فرحان ويساعده علاء عبد الباسط وماجد المليجي ومعهم هشام الفلال حكما رابعا وطارق مجدي حكم فيديو وعمرو عايد مساعد حكم فيديو.