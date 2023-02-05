المخرج أحمد إسماعيل: الفنان محمود مرسى صاحب منطقة خاصة فى الإبداع

قال المخرج أحمد إسماعيل، إن محمود مرسي صاحب منطقة خاصة جدًا في الإبداع، جاء ذلك خلال الاحتفال بمئوية الفنان الكبير الراحل محمود مرسي، ضمن محور «المئويات»، في فعاليات الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأقيمت احتفالية مئوية الفنان محمود مرسي، في قاعة الصالون الثقافي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بمشاركة المخرج أحمد إسماعيل، وأدارها وشارك بها إلهامي سمير.

في بداية اللقاء قال إلهامي سمير، إن الفنان محمود مرسي منذ بدايته لم يبحث عن التواجد أو الانتشار، فكان حريص على اختيار الموضوع الذي يقدمه، ويسعى لاحترام الجمهور، ولذلك لن نجد له أي أعمال سيئة.

ولفت «إلهامي» إلى أن الفنان محمود مرسي، ورغم عبقريته الفنية، فقد كان متواضعًا لدرجة أنه لم يكن يرى نفسه ممثلًا جيدًا، حتى بعدما وقف أمام فاتن حمامة مرتين في بدايته.

وأشار إلى مواقف محمود مرسي السياسية الناضجة، وهو ما نلمحه في تفرده في اشتباكه مع أي مع أي حدث سياسي بلا خوف، من ضمنها موقفه من استقالة إذاعة الـ«بي بي سي»، بعد العدوان الثلاثة على مصر.

محمود مرسي صاحب منطقة خاصة جدًا في الإبداع

من جانه، تحدث المخرج أحمد إسماعيل، عن تلمذته على يد الراحل محمود مرسي في معهد الفنون المسرحية، مشيرًا إلة أنه: «كان فنانًا متواضعًا لدرجة أنه ألغى المسافات بينه وبين الطلبة، وكان يتعامل معهم باعتباره صديق، ولا أنكر فضله الكبير علىّ».

ولفت المخرج أحمد إسماعيل إلى أن: «الفنان محمود مرسي، كان صاحب منطقة خاصة جدًا في الإبداع، وقادرًا على طرح الأسئلة وإثارة الفكر والذهن، وهو أحد الأسباب حول النقاشات البحثية التي تتساءل حول أهمية أن يكون لدينا شكل مسرحي خاص بنا في مصر».

وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، قد أعلنت جوائز معرض الكتاب في دورته الرابعة والخمسين، أول أمس الخميس، وتستمر فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، حتي غد الإثنين، في دورة فاقت توقعات الجميع، سواء من الناشرين الذين فوجئوا بأعداد زوار المعرض، والحركة الشرائية التي أثبتت أن القارئ المصري مازال يحرص على الكتاب وعادة القراءة كقيمة أساسية في حياته لا تقل أهمية عن رغيف الخبز، في ظاهرة حضارية تختص بها مصر وحدها.