كاتبة صحفية تكشف جوانب إنسانية في حياة شريف إسماعيل

كشفت الكاتبة الصحفية هند مختار، مسئولة ملف مجلس الوزراء بصحيفة اليوم السابع، جوانب إنسانية في حياة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق، والذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 67 سنة.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن المهندس شريف إسماعيل خلال وجوده كرئيس لوزراء مصر كان دائما حريص على الاستماع من الصحفيين حول أوضاع الناس، وماذا يقول الناس في الشارع.

وأضافت، أن زميلة صحفية خلال جولة لشريف إسماعيل طلبت منه خدمة إنسانية لسيدة كانت تريد دخول القصر العيني وتلقي الرعاية، وفورا وعد بدخول الحالة للمستشفى وتلقي الرعاية الصحية دون تحمل أي تكاليف، وطلب من الصحفيين الموجودين بالاتصال به مباشرة في مثل هذه الحالات.

وأشارت هند مختار، إلى أن شريف إسماعيل كان مهتم جدا بقطاع التموين والصحة، وخلال جولاته الخارجية كان دائما ما يتحدث حول تطور مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحول فترة مرضه، أوضحت أن المهندس شريف إسماعيل سافر للعلاج وتم تكليف مصطفى مدبولي ليقوم بأعماله خلال فترة مرضه، وبعد عودته من العلاج في أول اجتماع لمجلس الوزراء كان على دراية بكل شيء رغم مرضه، متابعة: "فقدنا اليوم رجل وطني مخلص".