السبت 04 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الأرصاد تحذر من صقيع ورياح شديدة تؤدى لسقوط الأشجار وأعمدة الإنارة

أمطار
أمطار

حذرت الدكتور منار غانم عضو المركز الإقليمي لهيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس بداية من الساعات المقبلة وحتى نهاية الأسبوع.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"،  إن هناك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، خلال الليل والصباح الباكر، وتتراوح درجة الحرارة الصغرى على القاهرة بين 9 درجات، و10 درجات، وهي أجواء شديدة البرودة على أغلب مناطق الجمهورية، تصل لحد الصقيع على زراعات وسط سيناء، ومحافظات شمال الصعيد، حيث تنخفض درجة الحرارة الصغرى لأقل من 5 درجات.

كما حذرت من تقلبات جوية، حيث تتأخر البلاد  بوجود منخفض جوي، في طبقات الجو العليا، يؤدي لنشاط رياح مثير لبعض الأتربة غدًا، في المناطق المكشوفة والمدن الجديدة في القاهرة الكبرى، ومدن القناة، والسواحل الشرقية الشمالية، ووسط سيناء، ومحافظات جنوب الوجه البحري.

وأوضحت أن سرعات الرياح تتراوح بين 30 كيلومترا في الساعة،  لـ50 كيلومترا في الساعة، مما يزيد الشعور بالبرودة، كما أنه متوقع من مساء غد اضطراب الملاحة البحرية، وارتفاع الأمواج لـ4 أمتار، و ويزيد لـ5 أمتار يوم الإثنين.

 نشاط رياح مستمر لنهاية الأسبوع

وأشارت إلى أن الأتربة والرمال المثارة تبدأ من ظهر غد حتى صباح الإثنين، بينما نشاط الرياح مستمر لنهاية الأسبوع، وتزيد فرص الأمطار لمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري، وهناك فرص سقوط أمطار على كل السواحل الشمالية، تمتد من خفيفة لمتوسطة على محافظات جنوب الوجه البحري، ومدن القناة ووسط سيناء,

وناشدت المواطنين الابتعاد عن أعمدة الإنارة، والأشجار، لأن نشاط الرياح قد يسبب وقوعها.

الأرصاد برودة صقيع نشاط رياح درجات الحرارة

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