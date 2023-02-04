السبت 04 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ قنا يتفقد المقر الجديد لموقف قفط وقوص

محافظة قنا
محافظة قنا

تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، المقر الجديد لموقف قفط وقوص بمنطقة "بؤرة الضبعة" خلف مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي، عقب نقله من مقره القديم الكائن بجوار سور محطة سكك حديد قنا يرافقه العميد هاني مرسي نائب مدير إدارة مرور قنا، وطارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والمقدم أدهم يوسف رئيس مباحث مرور قنا.

واطمأن محافظ قنا من السائقين والأهالي على انتظام حركة السير من وإلى الموقف في أول يوم عمل، موجها بضرورة وضع اللافتات التعريفية التي تفيد بنقل الموقف إلي الموقع الحالي، والاتجاه المؤدي إليه لإرشاد الركاب دون معاناة، كما وجه بمراجعة كشافات الإنارة في الطريق المؤدي للموقف، لتوفير أقصى درجات الراحة والآمان للسائقين والركاب . 

كما استمع محافظ قنا إلى طلبات بعض السائقين بشأن تركيب تندات لحماية السيارات من حرارة الصيف، ووعدهم بتنفيذ التندات والانتهاء منها خلال فترة وجيزة، فيما طالب بعض الركاب بتوفير خط سير سرفيس من وإلى الموقف الجديد لتوفير الراحة للركاب خاصة كبار السن، وعلى الفور وجه مدير إدارة مرور قنا دراسة مدي إمكانية توفير خط سير السرفيس.

يذكر أن قرار نقل موقف قفط وقوص من موقعه السابق إلى موقعه الحالي يأتي في إطار حرص المحافظة على تخفيف الزحام الذي تشهده المدينة وتحسين خدمات النقل الجماعي للمواطنين بدائرة المحافظة، وإضفاء المظهر الحضاري على شوارع المدينة ومواقف سيارات الأجرة.

الاختصاص اشرف الداودي التواصل المباشر التنفيذية الحكومة الداودي محافظ قنا

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