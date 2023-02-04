«القوى العاملة»: ختام برامج تدريبية على مهن يحتاجها سوق العمل بكفر الشيخ

تلقت وزارة القوى العاملة تقريرًا من مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ، بشأن ختام فعاليات دورتين تدريبيتين على مهنتي الخياطة والتفصيل، والتبريد والتكييف لعدد (30) متدربًا ومتدربة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ووزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بتوفير فرص تدريب لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل.

وأوضح حازم علي حسن، مدير مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ، في تقريره، أن الدورات التدريبية يتم تنفيذها في إطار الخطة التدريبية للعام الحالي من خلال إدارة بحوث العمالة والتدريب المهني بمديرية القوى العاملة بكفر الشيخ.

وأكد استمرار الدورات التدريبية بمركز التدريب المهني بفوة التابع للمديرية لخدمة أبناء المحافظة وتمكين الشباب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم العملية بما يعزز من قدرتهم للحصول على فرص عمل لائقة خاصة في قرى حياة كريمة.

وتنفذ الدورات تحت إشراف عادل العوضي مدير الإدارة، وفوزية البشناقي مديرة منطقة عمل فوة، والدكتور سعد باشا مدير مركز التدريب المهني بفوة.

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