السبت 04 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

التشكيل.. «فيجورست» يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس

فوتر ويجورست
فوتر ويجورست

أعلن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الذي سيواجه ضيفه كريستال بالاس، في المباراة التي تجمعهما على ملعب (أولد ترافورد)، في إطار الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقود الهولندي فوتر ويجورست، هجوم «الشياطين الحمر»، في مباراة اليوم، إلى جانب كل من ماركوس راشفورد، و البرتغالي برونو فيرنانديز، والبرازيلي أنتوني.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد، على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: لو شو، ليساندرو مارتينيز، رافائيل فاران، أرون وان بيساكا

خط الوسط: سكوت ماكتوماني، كريستيان إريكسن

خط الوسط الهجومي: ماركوس راشفورد، برونو فيرنانديز، أنتوني

خط الهجوم: فوتر ويجورست

ويحتل مانشستر يونايتد، المركز الرابع في ترتيب «بريميرليج»، برصيد 39 نقطة، بينما يحتل كريستال بالاس، المركز الثاني عشر، برصيد 24 نقطة.

وكان «مان يونايتد»، قد سقط في فخ الخسارة أمام مضيفه أرسنال، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار الجولة الحادية والعشرين من منافسات المسابقة، في حين تعادل كريستال بالاس سلبيًا أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد.

إريك تين هاج مانشستر يونايتد كريستال بالاس الدوري الإنجليزي الممتاز فوتر ويجورست بريميرليج

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

لينك تسجيل قراءة الغاز بتروتريد 2023

أولى ثانوي.. لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة الترم الأول 2023

تردد قناة تايم سبورت الأرضي وخطوات ضبطه على القمر الصناعى

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية 2023 الفصل الدراسي الأول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

استاد بورسعيد وفكرة خارج الصندوق

د. منى حلمى

الدين الذى يؤمن به الجميع

القس رأفت رؤوف الجاولي

أرقى لغة

صفاء النجار

معرض القاهرة الدولى للكتاب.. التحليق بجناحى إيزيس وعين حورس

سارة شريف

فى المكان الصحيح

ماجد حبته

ارفعوا أيديكم عن إفريقيا

خالد حريب

الهبدجية اشتكوا

محمد عبدالعزيز

الأب بطرس.. نموذج للمحبة

صور

توقيع كتاب فاروق فلوكس بمعرض القاهرة الدولى

علم مصر يزين معرض القاهرة الدولى للكتاب

ندوة مناقشة كتاب «الدبلوماسية الثقافية بين الأصل والصورة» في معرض القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير: القيادة رفضت جميع الضغوط لثنيها عن مواصلة تحركاتها ضد إسرائيل

بينهم حالات حرجة.. إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى جنوب أريحا

رئيس النواب الأردنى: الحكومة الإسرائيلية أصبحت عبئًا على عملية السلام