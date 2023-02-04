التشكيل.. «فيجورست» يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس

أعلن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الذي سيواجه ضيفه كريستال بالاس، في المباراة التي تجمعهما على ملعب (أولد ترافورد)، في إطار الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقود الهولندي فوتر ويجورست، هجوم «الشياطين الحمر»، في مباراة اليوم، إلى جانب كل من ماركوس راشفورد، و البرتغالي برونو فيرنانديز، والبرازيلي أنتوني.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد، على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: لو شو، ليساندرو مارتينيز، رافائيل فاران، أرون وان بيساكا

خط الوسط: سكوت ماكتوماني، كريستيان إريكسن

خط الوسط الهجومي: ماركوس راشفورد، برونو فيرنانديز، أنتوني

خط الهجوم: فوتر ويجورست

ويحتل مانشستر يونايتد، المركز الرابع في ترتيب «بريميرليج»، برصيد 39 نقطة، بينما يحتل كريستال بالاس، المركز الثاني عشر، برصيد 24 نقطة.

وكان «مان يونايتد»، قد سقط في فخ الخسارة أمام مضيفه أرسنال، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار الجولة الحادية والعشرين من منافسات المسابقة، في حين تعادل كريستال بالاس سلبيًا أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد.