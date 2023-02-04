التشكيل.. أحمد حجازى وطارق حامد أساسيان مع اتحاد جدة فى مباراة الطائى

أعلن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لاتحاد جدة، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه مضيفه الطائي، في المباراة التي ستجمعهما على الثالثة عصرًا، على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل، في إطار الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن السعودي).

ويتواجد الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي، في التشكيل الأساسي للاتحاد، في مباراة اليوم.

وسيقود المغربي عبدالرزاق حمدالله، هجوم «العميد»، في مباراة اليوم، إلى جانب كل من الأنجولي هيلدر كوستا، وعبدالعزيز البيشي.

وجاء تشكيل اتحاد جدة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، مهند الشنقيطي، أحمد بامسعود

خط الوسط: طارق حامد، إيجور كورنادو

خط الوسط الهجومي: برونو هنريكي، عبدالعزيز البيشي، هيلدر كوستا

خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله

وكان الاتحاد، قد تغلب على ضيفه الفيحاء، بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الرابعة للمسابقة، بينما سقط الطائي في فخ الخسارة أمام الوحدة، بهدف دون رد.

ويحتل الاتحاد، المركز الرابع، في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 31 نقطة، بينما يحتل الطائي، المركز العاشر، برصيد 18 نقطة.