السبت 04 فبراير 2023
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paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

صور

علم مصر يزين معرض القاهرة الدولى للكتاب

علم مصر في ضيافة
علم مصر في ضيافة المعرض

علم مصر في ضيافة المعرض

علم مصر في ضيافة المعرض
علم مصر في ضيافة المعرض
علم مصر في ضيافة المعرض
علم مصر في ضيافة المعرض
علم مصر في ضيافة المعرض
علم مصر في ضيافة المعرض
علم مصر في ضيافة المعرض
علم مصر في ضيافة المعرض
علم مصر في ضيافة المعرض
علم مصر في ضيافة المعرض
علم مصر في ضيافة المعرض
علم مصر في ضيافة المعرض
علم مصر في ضيافة المعرض
علم مصر في ضيافة المعرض
علم مصر في ضيافة المعرض
علم مصر في ضيافة المعرض
علم مصر في ضيافة المعرض
علم مصر في ضيافة المعرض
علم مصر في ضيافة المعرض
علم مصر في ضيافة المعرض
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329464669_1130867654230019_1569972587150172831_n
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329077650_1918490511829733_3108721270146980318_n
علم مصر في ضيافة المعرض
علم مصر في ضيافة المعرض
علم مصر في ضيافة المعرض
علم مصر في ضيافة المعرض
علم مصر في ضيافة المعرض
علم مصر في ضيافة المعرض
علم مصر في ضيافة المعرض
علم مصر في ضيافة المعرض
علم مصر في ضيافة المعرض
علم مصر في ضيافة المعرض
علم مصر في ضيافة المعرض
علم مصر في ضيافة المعرض
علم مصر في ضيافة المعرض
علم مصر في ضيافة المعرض
علم مصر في ضيافة المعرض
علم مصر في ضيافة المعرض
علم مصر في ضيافة المعرض
علم مصر في ضيافة المعرض
علم مصر في ضيافة المعرض
علم مصر في ضيافة المعرض

رئيس التحرير

وائل لطفي

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