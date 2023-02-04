علم مصر يزين معرض القاهرة الدولى للكتاب السبت 04/فبراير/2023 - 01:52 م 2/4/2023 1:52:02 PM علم مصر في ضيافة المعرض عدسة: مصطفي سعيد شارك طباعة علم مصر في ضيافة المعرض علم مصر في ضيافة المعرض علم مصر في ضيافة المعرض علم مصر في ضيافة المعرض علم مصر في ضيافة المعرض علم مصر في ضيافة المعرض علم مصر في ضيافة المعرض علم مصر في ضيافة المعرض علم مصر في ضيافة المعرض علم مصر في ضيافة المعرض علم مصر في ضيافة المعرض 329464669_1130867654230019_1569972587150172831_n 329077650_1918490511829733_3108721270146980318_n علم مصر في ضيافة المعرض علم مصر في ضيافة المعرض علم مصر في ضيافة المعرض علم مصر في ضيافة المعرض علم مصر في ضيافة المعرض علم مصر في ضيافة المعرض علم مصر في ضيافة المعرض علم مصر في ضيافة المعرض علم مصر في ضيافة المعرض علم مصر في ضيافة المعرض شارك طباعة