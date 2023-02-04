حجز الحكم فى قضية سب وقذف والدة المذيعة شيماء جمال لجلسة 26 فبراير

قررت المحكمة الابتدائية المختصة، حجز أولى جلسات محاكمة الإعلامي أحمد رجب، ومحامي المتهم الثاني بقضية قتل الإعلامية شيماء جمال، في الدعوى المقامة من والدتها تتهمه فيها بالسب والقذف والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي لجلسة 26 فبراير.

وكانت قد قررت نيابة الشئون الاقتصادية وغسيل الأموال إحالة القضية رقم 125 لسنة 2023 والمقيدة برقم 6631 لسنة 2022 جنح اقتصادية والمقامة من والدة المجني عليها الإعلامية شيماء جمال، ضد دفاع المتهم الثاني في القضية والإعلامي، إلى الدائرة الابتدائية المختصة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، وحددت المحكمة جلسة اليوم 4 فبراير 2023 لنظرها.

وتقدم أشرف فرحات- محامي والدة الإعلامية شيماء جمال، بـ21 مقطع فيديو في أولى جلسات محكمة جنح الزيتون، تثبت واقعة السب والقذف والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد موكلته من الإعلامي، ودفاع المتهم الثاني في القضية.