السبت 04 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اليوم.. انطلاق مؤتمر «خطوة على الطريق» بجامعة سوهاج

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

تستضيف جامعة سوهاج اليوم السبت الموافق 4 فبرابر الجاري، مؤتمر "خطوة علي الطريق" بنسخته الخامسة عشر، والذي يستمر حتي يوم 7 من نفس الشهر، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالحرم الجامعي الجديد والمؤتمر سيناقش 3 محاور هي: الصيدلة المجتمعية والصيدلة الصناعية وصيدلة المستقبل.

شهدت جامعة سوهاج قبل ذلك انطلاق فعاليات المهرجان الكشفي والإرشادي السابع، والذي تنظمه إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، تحت شعار "نحو الجمهورية الجديدة"، بالمخيم الكشفي بالحرم الجامعي الجديد، بحضور الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وصبري إبراهيم مدير عام رعاية الشباب المركزية، وحمادة حبارير مدير إدارة الجوالة بالجامعة، والطالب زياد ممدوح قائد المهرجان، ولفيف من عمداء الكليات المشاركة بالمهرجان.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الجامعة تحرص على تنفيذ مثل هذه المهرجانات والأنشطة الطلابية المختلفة والتي تسهم فى تأهيل الكوادر الشبابية ومشاركتهم في البناء المجتمعي والتنمية المجتمعية المستدامة، من خلال اكتساب بنية معرفية وتثقيفية متنوعة لخلق جيل قادر على الاندماج مع الغير، وجيل واع لديه انتماء لوطنه.

ووجه الدكتور حسان النعماني، نائب رئيس الجامعة، في بداية كلمته شكره لجميع الكليات المشاركة بالمهرجان، والذي يهدف إلى تنمية المهارات اليدوية للطلاب المشاركين بالمهرجان، كما يتضمن العديد من الأنشطة الخارجية، داعياً الطلاب الي ضرورة التعاون و ترسيخ أواصر الإخاء والصداقة فيما بينهم، وخلق التآلف والمحبة بين أفراد الكشافة.

إدارة الجوالة والخدمة العامة الإدارة العامة ل الإدارة العامة لرعاية الشباب الإدارة العامة التعليم والطلاب الدكتور حسان النعمانى الدراسات العليا والبحوث

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وائل لطفي

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