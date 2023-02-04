السبت 04 فبراير 2023
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محافظات

«تعليم سوهاج»: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية الأسبوع الجاري

الدكتور ياسر محمود
الدكتور ياسر محمود

قال الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إن نتيجة الشهادة الاعدادية لم تعتمد بعد، والعمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من أعمال التصحيح ورصد النتيجة.

وأضاف محمود، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن النتيجة ستكون متاحة بالاسم ورقم الجلوس على موقع المديرية والبوابة الرسمية للمحافظة بعد اعتمادها رسميا من اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، فيما ستكون متاحة في المدارس بدءًا من اليوم التالي لظهورها إلكترونيًا.

وتابع وكيل مديرية التربية والتعليم بسوهاج، أن التصحيح يتم بمنتهي الشفافية وعدم التمييز بين الطلاب، ومن المقرر أن يتم إعلان النتيجة نهاية الأسبوع الجاري.

ويترقب أولياء الأمور، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لطلاب الصف الثالث الاعدادي، والتي من المقرر أن تكون نهاية الأسبوع الجاري في محافظة سوهاج، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدراجات.

وأدى امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج 88 ألفا و691 طالبا وطالبة، موزعين داخل 467 لجنة في 11 إدارة تعليمية على مستوى مراكز المحافظة.

اهتمام أسبوع أعمال التصحيح الاسم ورقم الجلوس البوابة الرسمية التربية والتعليم التكتلات الاقتصادية التنمية المحلية بصعيد مصر

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