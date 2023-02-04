منها ترقية أساقفة.. الكنيسة تنشر حصاد البابا تواضروس في 2022

نشرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حصاد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، لعام 2022، وتخلله رسامة أساقفة جدد، وترقيه مطارنة جدد، بالإضافة إلى استقبال البابا إلى العديد من المسؤولين.

فقد قامت الكنيسة بترقية 11 أسقف إلى رتبة المطرانية يوم الأحد 20 نوفمبر 2022

• الآباء الذين نالوا المطرانية هم أصحاب النيافة:

- الأنبا برسوم مطران ديروط وصنبو، بمحافظة أسيوط.

- الأنبا باخوم مطران سوهاج والمنشأة والمراغة.

- الأنبا ديمتريوس مطران ملوي وأنصنا والأشمونين، بمحافظة المنيا.

- الأنبا أغابيوس مطران دير مواس ودلجا، بمحافظة المنيا.

- الأنبا توماس مطران القوصية ومير، بمحافظة أسيوط.

- الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس.

- الأنبا شاروبيم مطران قنا وقفط.

- الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، بمحافظة قنا.

- الأنبا تكلا مطران دشنا، بمحافظة قنا.

- الأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا.

- الأنبا يوسف مطران جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية.

كما قام البابا تواضروس الثاني، برسامة 10 اباء أساقفه جدد يوم الأحد 5 يونيو 2022 ليعملوا فى حقل الخدمة الواسع وهم أصحاب النيافة:

- الأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر ادفو في أسوان.

- الأنبا ديوسقورس أسقف ورئيس دير القديس يحنس القصير بطريق العلمين.

- الأنبا بيشوي أسقف أسوان وتوابعها.

- الأنبا إنيانوس أسقف بني مزار والبهنسا.

- الأنبا نوفير أسقف شبين القناطر وتوابعها.

- الأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة.

- الأنبا إغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى.

- الأنبا توماس الأسقف العام المساعد للشئون الديرية.

- الأنبا أرشيليدس الأسقف العام في تورنتو كندا.

- الأنبا جابرييل الأسقف العام في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما تم هذا العام ترقيه 48 اب كاهن الى رتبة القمصية بيد قداسة البابا فى ايبارشيات القاهرة والاسكندرية، وقام قداسة البابا هذا العام برسامة 21 راهبة، منهم 5 راهبات بدير مارجرجس مصر القديمة و16 راهبة بدير الامير تادرس بحارة الروم

اما عن تدشين هياكل مقدسة وكنائس فقد دشن قداسة البابا 19 مذبح فى 9 كنائس هى :

1كنيسة السيدة العذراء والملاك رافائيل – منطقة الجواهر بالإسكندرية .

2- الكنيسة المرقسية بالأزبكية .

3- كنيسة القيامة والقديسة العذراء مريم برابطة القدس بالقاهرة) .

4- كنيسة القديس مكاريوس الكبير بدير الأنبا انطونيوس – النمسا .

5- دير القديسة حنة – النمسا .

6- كنيسة السيدة العذراء والأنبا آبرام بالأنبا رويس.

7- كاتدرائية البشارة والملاك غبريال - بالإسكندرية.

8- كنيسة العذراء مريم والقديسة مريم المصرية – بأهالينا 2.

9- كنيسة السيدة العذراء والبابا أثناسيوس الرسولي.

اما مناسبات الكنسية لعام 2022 فقد كان على رأسها احتفال الكنيسة بمرور 10 أعوام على رسامة قداسة البابا في 18 نوفمبر 2022، كما احتفلت الكنيسة بمرور 60 عام على تأسيس أسقفية الخدمات وما تقدمة لكل أعضاء الكنيسة من خدمات، وأيضا احتفلنا هذا العام بالعيد 129 لتأسيس الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس، وكذلك احتفلت الاسكندرية باليوبيل الذهبي لتأسيس الكلية الإكليريكية بها.

كما أقيمت احتفالية كبيرة للصحافة القبطية بمناسبة مرور 50 عاما على اصدار مجلة الكرازة كأحد أهم الصحافة القبطية، كذلك أشترك قداسة البابا بالاحتفال بكنيسة العذراء مريم والبابا اثناسيوس الرسول بمدينة نصر في اليوبيل الذهبي لتأسيسها.

قد كان للشباب نصيب الاسد هذا العام فى الخدمات الكنسية، فقد أفتتح قداسة البابا مؤتمر شباب اوروبا فى نهاية شهر يوليو 2022 وقد حضر أكثر من 700 شاب وشابة من الكنائس القبطية فى أوروبا

كذلك أقام قداسة البابا ملتقى لوجوس الثالث للشباب القبطى العالمى والذى حضرة شباب من الايبارشيات خارج مصر فى نهاية شهر أغسطس وقد حضر أكثر من 200 شاب وشابة وذلك فى مركز لوجوس البابوى بدير الانبا بيشوى، كذلك شارك قداسة البابا فى مؤتمر شباب امريكا بأعطاء كلمة عبر الهواء للشباب فى 24 سبتمبر 2022

كذلك سهر قداسة البابا فى سينرجيا سهرة روحية مع شباب من كل الايبارشيات داخل مصر للتسبيح يوم 23 ديسمبر 2022

وفى أطار علاقات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مع الكنائس الأخرى فقد أقيمت الجمعية العامة الثانية عشر لمجلس كنائس الشرق الأوسط.التى أقيمت فى الفترة من 16 الي 20 مايو 2022 فى مركز لوجوس البابوي بدير الأنبا بيشوى تحت عنوان «تشجّعوا، أنا هو، لا تخافوا» بمشاركة الكنائس الأعضاء من العائلات الكنسية الأربع التي يتألّف منها المجلس العائلة الأرثوذكسية الشرقية، والعائلة الأرثوذكسية، والعائلة الكاثوليكية، والعائلة الإنجيلية، كما أقيم اللقاء الثالث عشر للآباء بطاركة الكنائس القبطية والسريانية والأرمنية (العائلة الأرثوذكسيّة الشرقيّة) و حضره أصحاب القداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والبطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، والكاثوليكوس آرام الأول كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس لبيت كيليكيا الكبير، بأنطلياس بلبنان، وذلك في ضيافة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مركز لوجوس البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون فى الفترة من 18 الي 20 أكتوبر

كما قدمت هذا العام الكنيسة الروسية الأرثوذكسية وسام “المجد والكرامة” لقداسة البابا تواضروس الثاني في مناسبة العيد العاشر لجلوسه على الكرسي المرقسي، وعيد ميلاد قداسته السبعين، تقديرًا لجهود قداسته في تطوير العلاقات بين الكنيستين القبطية والروسية.

وقد استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني قداسة أبونا كيرلس بطريرك الكنيسة الإريترية الأرثوذكسية يوم 9 يوليو 2022 في المقر البابوي بالقاهرة، وكلف قداسة البابا تواضروس الثاني وفدًا كنسيًا بالسفر إلى العاصمة الإريترية أسمرة، لتمثيل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تقديم العزاء والمشاركة في صلوات تجنيز مثلث الرحمات أبونا كيرلس الأول

على مستوى الرعاية :

فقد أجتمع قداسة البابا هذا العام مع الكثير من مجامع الايبارشيات ليتطمئن على امور الخدمة ويرعى بأبوته الاباء الكهنة منها مقابلة قداسة البابا مع :

مجمع كهنة الخليج، كهنة المنيا، وكهنة ومجلس كنيسة مارجرجس الظاهر، والأنبا رافائيل وكهنة ومجالس 3 كنائس من وسط القاهرة، كهنة ايبارشية المحلة الكبرى، وكهنة ايبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، وكهنة كنيسة العذراء بأرض الجولف، وكهنة قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، كهنة كنائس حدائق القبة والوايلي والعباسية، وكهنة كنائس مارجرجس بجزيرة بدران، وكهنة قطاع شرق السكة الحديد، وكهنة الإسكندرية، كهنة كنائس ألماظة، ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر.

وأشترك قداسته فى احتفالية عيد دخول السيد المسيح مصر في كنيسة العذراء مريم بسخا كفر الشيخ، وقداس الاحتفال بالذكرى العاشرة لنياحة البابا شنودة الثالث، أحتفالية العيد الستون لرهبنة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية.

كما تقابل قداسة البابا مع مجموعات من الخدام والشباب من كثير من الأيبارشيات خلال العام، وأيضا مع أهالي شهداء كنيسة الشهيد ابي سيفين بإمبابة وغيرهم الكثير من الشعب .

افتتاحات :

قام البابا تواضروس الثاني أفتتاح المبنى الادارى الجديد بالمقر البابوي بالقاهرة فى 19 نوفمبر 2022، كما تم أطلاق الأبليكيشن الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذوكسية فى 22 فبراير 2022 .

وقد صدرت عدة كتب لقداسة البابا اثرت مكتبة الكنيسة القبطية منها «اختبرني يا الله،وافرحوا (رحلة روحية في رسالة فيليبي، وقدموا في ايمانكم فضيلة».

كما صدر كتاب «البابا تواضروس الثانى ... سنوات من المحبة»، وهو عبارة عن حوار أجرته المذيعة شيرين عبد الخالق عبر فيه عن رؤيته للعشرأعوام الماضية فى تاريخ مصر أصدرته الدار المصرية اللبنانية للنشر .

وصدر كتاب ألى أقصى المسكونة كلماتهم وفيه كلمات قداسة البابا فى المحافل الرسمية خلال العشر أعوام الماضية ونشرتة موقع الكنيسة القبطية على موقعها والابليكيشن الخاص بها .

كما أصدرت كنيسة عذراء الزيتون كتب جمعت فيه مقالات قداسة البابا فى مجلة الكرازة خلال أخر خمس أعوام كذلك كتاب يضم نشاط الكنيسة خلال أخر عشر اعوام.

مشاركات البابا الوطنية كثيرة 2022

فقد أشترك البابا تواضروس الثاني فى احتفالات تخريج الكلية العسكرية وكليات الشرطة، واحتفال افطار الاسرة المصرية، وعيد الشرطة، أحتفالية قادرون باختلاف، ومرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد، مؤتمر السلام فى جامعة الدول العربية، وأستقبل فى المقر البابوى السيد اندجى دودا رئيس بولندا والسيدة قرينته، وأختتم قداسة لبابا هذا العام بصلاة فى الكنيسة المرقسية بالاسكندرية