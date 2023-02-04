نضال الشافعى عن دوره بمسلسل «روليت»: نجسد الجانب الإنسانى للفنان

حل أبطال حكاية «روليت» من مسلسل في كل أسبوع حكاية، ضيوف على برنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc.

وقال الفنان نضال الشافعي، عن دوره في مسلسل «روليت»، خلال لقاءه ببرنامج «معكم»، المذاع عبر فضائية cbc، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، إنه من أصعب الأشياء أن تمثلي شيء تعيشه في الدنيا، لافتًا إلى أن الوقوف أمام الكاميرا وعيشة أجواء التمثيل هي أشياء نعيشها بالفعل.

وتابع الفنان نضال الشافعي: «من ضمن مزايا مسلسل "روليت"، وكانت تخطفني بشدة كبيرة، هي أننا نجسد الجانب الآخر للفنان، الشكل الإنساني الخاص به»، معقبًا: «من وجهة نظري، أننا نحمل على عاتقنا حمل كبير، وهو أن نوضح للناس أن الفنان بني آدم يعيش وسطهم ومنهم».

وأردف: «أي بيت لو خبوا على بعض حاجة ممكن تنتهي من قبل ما تحصل بكلمتين».

تفاصيل حكاية «روليت»

وتدور قصة حكاية «روليت» حول مشاكل الطلاق والعلاقات الزوجية، من خلال قصة مخرج السينما «محمود الوكيل» وزوجته الممثلة «شيرين زاهر»، وتبدأ الحكاية بإجبار الزوج زوجته على لعب لعبة الروليت الروسية الشهيرة، وهي وضع رصاصة في مسدس وتحريك ساقية المسدس، وكل شخص يضغط على الزناد مرة، وهنا يقرر «محمود» أن من لم تصبه الرصاصة سوف يتحدث عما يشعر به من مشاكل أو مواقف صعبة تجاه الآخر، فتتصاعد الأحداث بينهما.

ويخوض بطولة حكاية روليت كلا من النجوم نجلاء بدر، نضال الشافعي، إنجي شرف، دعاء حكم، أحمد يونس، أحمد باسم، وماجد إسكندر، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج معتز حسام.